Làm sao để 'chuyện ấy' sau sinh vẫn vẹn nguyên như thời "trăng mật"

Thực tế chưa có nghiên cứu nào xác định được sau sinh bao lâu thì có thể quan hệ tình dục trở lại. Tuy nhiên, muốn đảm bảo an toàn cho sức khỏe, chị em cần có thời gian để tử cung phục hồi, bất kể sinh thường hay sinh mổ.

9 tháng thai kỳ cơ thể chị Huỳnh Thị An (29 tuổi, Hải Phòng) không được khỏe, trong khi trước đó chị từng bị sảy thai nên anh chị hầu như không dám làm “chuyện ấy”. Nếu có thì vợ chồng chị An cũng rất dè dặt, khiến cả hai ít khi được thoải mái. Vì thế, sau khi sinh mổ được 2 tuần thì vợ chồng chị quan hệ tình dục trở lại. Mặc dù anh chị đều nhẹ nhàng nhưng sau vài lần “quan hệ”, chị An bị đau bụng dữ dội và ra máu, phải đến bệnh viện cấp cứu.

Sau sinh mổ bao lâu thì “quan hệ” được là băn khoăn của nhiều cặp vợ chồng. Ảnh minh họa Bác sĩ cho biết vết mổ của chị chưa lành ở bên trong cho nên khi tác động mạnh vào vùng bụng và tử cung dẫn đến vết mổ bị chảy máu. Còn chị Nguyễn Thúy Ngân (24 tuổi, Yên Bái) tuy đẻ thường nhưng đã quan hệ tình dục sớm chỉ sau khi sinh 10 ngày nên bị viêm nhiễm “vùng kín” và phải điều trị dài ngày.



Theo ThS.BS Hà Ngọc Mạnh (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt – Bỉ), đối với trường hợp sinh mổ, cơ thể người mẹ phải chịu nhiều đau đớn từ các vết mổ, nếu như không kiêng cữ tốt, quan hệ vợ chồng sau sinh mổ quá sớm sẽ gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc, ảnh hưởng đến sức khỏe của người vợ và dễ mắc các bệnh viêm nhiễm phụ khoa.

Đặc biệt, người mẹ trải qua phẫu thuật sinh mổ sẽ có quá trình phục hồi ở vùng bụng khác hoàn toàn so với các mẹ sinh thường. Việc “quan hệ” sau sinh với nhiều chị em trở thành nỗi khiếp đảm bởi chưa quan hệ tình dục đã sợ đau. Sau khi sinh mổ xong, sản phụ phải chịu đau đớn và độ phục hồi lâu hơn các mẹ sinh thường. Những vết mổ dễ có nguy cơ bị rách, chảy nước hay sưng đỏ, đau râm ran suốt hàng tháng liền.

Sau khi sinh cơ thể của các chị em còn yếu, hệ miễn dịch kém, vì thế khi quan hệ vợ chồng sớm dễ mắc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, dễ gây ra bệnh hậu sản như: Sản giật, viêm nhiễm... Nếu mắc những bệnh này, chị em sẽ gặp nguy hiểm và có thể ảnh hưởng đến khả năng mang thai lần sau.

Sau sinh mổ bao lâu thì “quan hệ” được là băn khoăn của nhiều cặp vợ chồng. Theo các chuyên gia y tế, với những trường hợp sinh mổ, sau 6-8 tuần mới nên làm “chuyện ấy”. Khi quan hệ trở lại, cần chắc chắn rằng cơ thể của mình đã thật sự khỏe mạnh, tinh thần thoải mái và đã sẵn sàng để quay lại “chuyện ấy”. Nếu vợ chồng có ý định ái ân thì nên lựa chọn những tư thế “quan hệ” nhẹ nhàng, tránh tác động mạnh để hạn chế gây nguy hiểm cho vết mổ của các mẹ sau sinh. Nên thực hiện mọi công đoạn một cách từ từ và nhẹ nhàng để cơ thể quen với việc quan hệ tình dục trở lại. Nên thận trọng trong việc dùng gel bôi trơn hoặc lựa chọn loại bao cao su không được làm trơn bằng dầu vì lúc này “vùng kín” khá dễ viêm nhiễm.

Đối với trường hợp sinh thường, theo bác sĩ Mạnh, cần chờ ít nhất 4-6 tuần sau sinh để tử cung co giãn lại kích thước ban đầu, vết thương (nếu có), do rạch tầng sinh môn cũng hồi phục hoàn toàn thì mới nên quan hệ tình dục trở lại. Đặc biệt các cặp vợ chồng tuyệt đối không quan hệ khi cơ thể chị em vẫn còn tiết ra sản dịch, vùng xương chậu vẫn còn đau nhức vì sẽ để lại hậu quả nguy hiểm lâu dài về sau. Ngoài những lý do trên, trở ngại về tâm lý cũng như tình trạng sức khỏe khiến âm đạo của người nữ khó tiết ra chất nhờn bôi trơn, làm “cuộc yêu” kém hấp dẫn, thậm chí nhiều chị thấy sợ hãi khi quan hệ trở lại sau sinh.

Trong cả trường hợp sinh thường và sinh mổ, các cặp vợ chồng cần áp dụng biện pháp tránh thai nếu không muốn sinh con sớm, ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ.