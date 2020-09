Giảm cân Tận Tâm An quảng cáo như thuốc, lừa dối người tiêu dùng

(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm vừa ra cảnh báo về thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tận Tâm An trên một số website có nội dung quảng cáo như thuốc chữa bệnh, sử dụng hình ảnh bác sỹ, lừa dối người tiêu dùng.

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, trong thời gian vừa qua trên các website tantamanchinhhang.store/boytekhuyendung, thanhxuanphunu.com/tan-tam-huyen, thuocxanh.vn/thuoc-giam-can-tan-tam-an-gia-bao-nhieu-tien-n393.html, giamcantantaman24h.xyz/giam-can-tan-tam-an, songkhoe247.asia, có nội dung quảng cáo sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tận Tâm An như thuốc chữa bệnh, quảng cáo sử dụng hình ảnh bác sỹ, cảm ơn của bệnh nhân để quảng cáo thực phẩm, lừa dối người tiêu dùng, vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

Sản ph ẩm này được Công ty TNHH SM SOLUTION Việt Nam (địa chỉ: Số 156, đường Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Theo tìm hiểu của Kiến Thức, trên trang web tantamanchinhhang.store/boytekhuyendung, sản phẩm TPBVSK Tận Tâm An được quảng cáo với công dụng: “Hỗ trợ loại bỏ, mỡ bụng, chân, đùi và toàn thân. Giới hạn sự hình thành của mô mỡ. Ngăn ngừa sự tích tụ của chất béo, hỗ trợ duy trì cân nặng đối với người đang giữ dáng. Hạn chế cảm giác thèm ăn, cân bằng hormone. Tập trung giảm số đo vòng 2, bắp tay, bắp đùi, không giảm vòng 1 hay cơ bắp.”

Không chỉ vậy, nhãn hàng còn “nổ” các công dụng “thần thánh” của việc bổ sung collagen có trong thành phần sản phẩm, cụ thể như “làm đẹp da, giảm thâm nám”, “giúp ngăn ngừa, giảm đau xương khớp”, “ giúp bảo vệ tim mạch, giảm mỡ máu, gan nhiễm mỡ”.





Tương tự trên các trang thanhxuanphunu.com/tan-tam-huyen, giamcantantaman24h.xyz/giam-can-tan-tam-an, songkhoe247.asia,… các nội dung quảng cáo sản phẩm giảm cân Tận Tâm An không chỉ thổi phồng công dụng như thuốc “điều trị” béo phì, thừa cân mà còn sử dụng hình ảnh bác sỹ, người nổi tiếng, lời cảm ơn, chia sẻ của khách hàng để quảng cáo và khuyên dùng sản phẩm.



Cụ thể, trên các trang này sử dụng hình ảnh, video clip của các chuyên gia giới thiệu về sản phẩm Tận Tâm An qua đó gián tiếp khuyên người tiêu dùng sử dụng sản phẩm.

Trên trang songkhoe247.asia/ có đăng tải video clip BS Trịnh Ngọc Thịnh (nguyên Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục sức khỏe, Sở Y tế Hà Nội) giới thiệu về sản phẩm Tận Tâm An. Cụ thể, theo nội dung clip BS Thịnh cho biết sản phẩm Tận Tâm An được bào chế dưới dạng thực phẩm chức năng gồm các thành phần trà xanh và lá sen. BS Thịnh giải thích cụ thể về công dụng của hai thực phẩm này, trong đó phân tích rõ “tại sao người ta lại sử dụng trà xanh để sản xuất thuốc chống béo phì”... Tiếp đó, vị bác sĩ này khuyến cáo người béo phì nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe khi tìm đến các sản phẩm không đảm bảo chất lượng, đồng thời giới thiệu sản phẩm Tận Tâm An được chiết xuất an toàn, sản xuất theo quy trình công nghệ cao…

Trên nhiều các web cũng sử dụng hình ảnh, uy tín cá nhân của nhiều chuyên gia y tế khác để quảng bá sản phẩm, đánh vào lòng tin của người tiêu dùng khi được nghe chính các chuyên gia y tế từ các bệnh viện lớn, hay các đơn vị, cơ sở y tế giới thiệu về sản phẩm. Việc nhãn hàng này quảng cáo “nổ” công dụng sản phẩm như thuốc chữa bệnh, và tung ra hàng loạt hình ảnh, video clip của người nổi tiếng, chuyên gia y tế,… nhằm “đánh” vào lòng tin, lừa dối người tiêu dùng, rõ ràng là việc làm vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

Cục An toàn thực phẩm hiện đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vi phạm nêu trên. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên website nêu trên để quyết định mua, sử dụng sản phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.