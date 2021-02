Diện váy bodycon, gái trẻ hớ hênh vì lộ nội y, trông như bó giò

Bodycon hay đầm ôm sát chính là “nữ hoàng” của các loại đầm quyến rũ. Không cần mix & match cầu kỳ, thiết kế ôm sát giúp tôn dáng lợi hại. So với kiểu trang phục khác, chúng khiến người mặc khoe được tối đa đường cong nóng bỏng. Dù sexy là vậy nhưng mẫu váy được thiết kế với chất liệu vải mỏng, dễ xô và để lại vết hằn nội y thực sự thách thức không ít người mặc. Chỉ cần non tay phối đồ là người mặc có thể “muối mặt” vì sự cố trang phục. Thiết kế bó sát khoe đường cong cơ thể vừa là ưu điểm song cũng dễ khiến chủ nhân trở thành thảm họa thời trang. Sự cố hớ hênh thường gặp nhất là lộ nội y sau lớp vải mỏng. Dù sở hữu chiều cao lý tưởng cùng ba vòng cực phẩm thì bạn vẫn có thể lộ lớp viền kém duyên như thường. Để không bị đánh giá khiếm nhã, bạn gái nên sử dụng đồ lót cùng màu, chất liệu vải thun không viền. Bên cạnh đó, lựa chọn quần mặc váy, c-string hoặc váy có lớp vải phụ cũng góp phần tránh sự cố đáng tiếc. Ngoài sự cố lộ nội y, mẫu váy bodycon còn khiến người mặc dễ bị tố điểm yếu ngoại hình. Đặc biệt những chị em thừa cân, cơ thể có chút phì nhiêu. Tốt nhất nên may theo số đo từng người. Đừng cố tiếc những bộ đồ chật chội khiến người mặc như bị bó trong chiếc váy. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video: Bất ngờ màn lột xác 5 thảm họa mặc xấu thành biểu tượng thời trang. Nguồn: Yannews.

