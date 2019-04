Đi tìm giải pháp dinh dưỡng giúp phát triển chiều cao và não bộ cho bé

Tỷ lệ trẻ em Việt Nam có chiều cao hạn chế khá cao hiện nay

Theo tổ chức y tế thế giới WHO và Viện dinh dưỡng quốc gia Việt Nam thống kê cho biết, đến nay tỷ lệ trẻ em Việt Nam dưới 5 tuổi bị thấp so với chuẩn chiếm khá cao 23,8%, tùy thuộc vào từng vùng miền và khu vực. Trong khi đó tỉ lệ chiều cao kém ở trẻ em tại Mỹ chỉ chiếm 2,1%, trẻ em Nhật Bản là 7,1% và ở Hàn Quốc chỉ là 2,5% (*). Như vậy cho thấy trẻ em Việt Nam đang đứng trước nguy cơ bị thấp bé so với thế giới. Nếu các bậc cha mẹ chúng ta không nỗ lực từng ngày để cải thiện chế độ dinh dưỡng cho con mình thì e rằng một thế hệ trẻ trong tương lai chắc chắn sẽ bị tụt lùi và thua kém bạn bè quốc tế.

Yếu tố nào giúp cải thiện chiều cao và phát triển não bộ của trẻ

Nhiều quan niệm xưa cũ vẫn cho rằng, gen chính là yếu tố quyết định đến sắc vóc, thể trạng và trí thông minh ở trẻ nhỏ. Nhưng theo các nghiên cứu thống kê tại Mỹ cho thấy, chiều cao và trí tuệ của trẻ được phát huy tối đa bởi yếu tố dinh dưỡng chiếm tỉ lệ đến 32%. Và sữa chính là một trong những thức uống giúp bổ sung cho bé các dưỡng chất cần thiết để cải thiện sự phát triển toàn diện ở trẻ nhỏ.

Nhưng sẽ không có phép màu nào để con bạn tăng chiều cao chỉ sau vài ngày uống sữa. Chính vì vậy, để tăng chiều cao và hoàn thiện trí tuệ ở trẻ là một quá trình bổ sung chế độ dinh dưỡng lâu dài mà cả cha mẹ và con cái đều phải nỗ lực nếu muốn đạt được điều đó.

Uống sữa đầy đủ có lợi cho sự phát triển của trẻ.

Trong sữa có chứa các khoáng chất cần thiết, vitamin A, D, canxi,… giúp phát triển hệ xương cho bé bắt kịp với đà tăng trưởng chiều cao theo đúng lứa tuổi, các chất DHA, ARA giúp trẻ thong minh hơn. Ngoài ra thì cha mẹ cũng cần phải cân bằng lại chế độ dinh dưỡng hàng ngày qua các bữa ăn và khuyến khích bé vận động, chơi thể thao để phát triển chiều cao và các chỉ số về IQ.

Thành phần dinh dưỡng có trong sữa để giúp tăng chiều cao và phát triển não bộ

Canxi và vitamin D

Canxi là khoáng chất quan trọng và cần thiết giúp phát triển hệ xương chắc khỏe làm thúc đẩy sự tăng chiều cao ở trẻ nhỏ. Canxi có nhiều trong sữa và trẻ em từ 1 đến 3 tuổi cần bổ sung 500mg canxi mỗi ngày để đảm bảo không bị còi xương, mềm xương hay đôi khi là yếu cơ do thiếu canxi.

Các bé cần bổ sung vitamin D để giúp cơ thể hấp thu canxi dễ dàng hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển hệ xương, răng ở trẻ.

DHA giúp phát triển và hoàn thiện chức năng não bộ.

DHA rất quan trọng cho sự phát triển và hoàn thiện chức năng não bộ, đặc biệt là giai đoạn đầu đời ở trẻ. Chính vì thế, khi trẻ còn nhỏ cần phải bổ sung đầy đủ lượng DHA cần thiết để hỗ trợ sự phát triển của não và tăng cường trí nhớ cũng như khả năng học hỏi tiếp thu của trẻ.

Trẻ em Mỹ tiêu thụ trung bình từ 30mg đến 50mg DHA mỗi ngày bằng việc uống sữa bổ sung và ăn các thực phẩm giàu DHA. Chính vì thế, trẻ em tại Việt Nam cũng cần phải cung cấp đầy đủ lượng sữa có thành phần DHA để hoàn thiện não bộ và tăng chỉ số IQ.

Chất đạm, vitamin và chất xơ



Chất đạm, vitamin và chất xơ có vai trò thúc đẩy sự thèm ăn ở trẻ, hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng, hấp thu các dưỡng chất cần thiết giúp trẻ ăn ngon miệng, có hệ tiêu hóa khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng, tăng cân hợp lý và phát triển một cách toàn diện.