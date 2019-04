Cơ thể phụ nữ thay đổi ra sao khi bước qua tuổi 30?

Tóc mỏng đi: Theo các chuyên gia, phụ nữ có thể bị rụng từ 50 - 100 sợi tóc mỗi ngày, nhưng con số này thậm chí sẽ tăng lên gấp nhiều lần khi bước vào tuổi 30. Thiếu hụt sắt và vitamin D là hai trong số nhiều nguyên nhân gây ra chứng rụng tóc ở nữ giới. Bên cạnh đó, khi bạn già đi, tóc cũng bắt đầu chuyển sang màu bạc. Xương yếu đi, khớp cứng hơn: Theo thời gian, cơ thể phụ nữ dễ gặp các vấn đề đau xương khớp có thể do chấn thương hoặc do tuổi tác. Theo các chuyên gia, khi bước sang tuổi 30, nếu cơ thể không hấp thụ được những thực phẩm giàu canxi và không được vận động nhiều, phụ nữ dễ mắc loãng xương, khớp cứng. Dễ bị stress: Khi ở tuổi 30, người phụ nữ phải đối mặt với nhiều vấn đề cuộc sống như gia đình, hôn nhân, con cái, công việc... Những áp lực đó sẽ khiến bạn cảm thấy stress tăng lên. Căng thẳng sẽ có một số biểu hiện chẳng hạn như chứng đau nửa đầu, mệt mỏi, khó ngủ, trầm cảm, lo âu, rối loạn dạ dày... Nếp nhăn bắt đầu xuất hiện: Ở độ tuổi 30, bạn có thể dễ dàng nhận ra dấu hiệu lão hóa trên da. Các nguyên bào sợi là những cỗ máy sản sinh collagen trong da. Khi bước sang tuổi 30, số lượng collagen sụt giảm, khiến da nhanh lão hóa, nhăn. Sự trao đổi chất chậm lại, dễ tăng cân: Sau 30 tuổi, tốc độ trao đổi chất bị chậm lại, khiến họ dễ tăng cân hơn và ngày càng khó giảm cân. Theo lý giải của các chuyên gia, sự mất cân bằng hormone khi phụ nữ bước qua tuổi 30 là lý do khiến bạn khó kiểm soát cân nặng hơn.Dễ mắc bệnh: Tình trạng viêm xảy ra khi chúng ta già đi. Hiện tượng này là nguyên nhân gây ra các bệnh liên quan đến tuổi tác. Các chuyên gia khuyên bạn nên hình thành những thói quen sau: không hút thuốc, kiểm soát cân nặng, luyện tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc và hạn chế căng thẳng.Chu kỳ kinh nguyệt có thể thay đổi: Sau tuổi 30, có rất nhiều thay đổi nội tiết tố trong cơ thể. Kinh nguyệt có thể giảm nhẹ theo tuổi tác. Điều này không có nghĩa là bạn đang tiến gần đến thời kỳ mãn kinh bởi đây là sự thay đổi bình thường trong cơ thể sau 30 tuổi. Cơ hội mang thai giảm: Khả năng sinh sản bắt đầu giảm ở độ tuổi 30, đặc biệt là qua tuổi 35. Trước 35 tuổi, phụ nữ có thể có thai khỏe mạnh và sinh em bé khỏe mạnh nhưng sau mốc này thường hay gặp những rủi ro về sức khỏe. Ảnh: BS, Internet. Video "Bí quyết ăn thoải mái mà không lo béo". Nguồn: VTC.

Tóc mỏng đi: Theo các chuyên gia, phụ nữ có thể bị rụng từ 50 - 100 sợi tóc mỗi ngày, nhưng con số này thậm chí sẽ tăng lên gấp nhiều lần khi bước vào tuổi 30. Thiếu hụt sắt và vitamin D là hai trong số nhiều nguyên nhân gây ra chứng rụng tóc ở nữ giới. Bên cạnh đó, khi bạn già đi, tóc cũng bắt đầu chuyển sang màu bạc. Xương yếu đi, khớp cứng hơn: Theo thời gian, cơ thể phụ nữ dễ gặp các vấn đề đau xương khớp có thể do chấn thương hoặc do tuổi tác. Theo các chuyên gia, khi bước sang tuổi 30, nếu cơ thể không hấp thụ được những thực phẩm giàu canxi và không được vận động nhiều, phụ nữ dễ mắc loãng xương, khớp cứng. Dễ bị stress: Khi ở tuổi 30, người phụ nữ phải đối mặt với nhiều vấn đề cuộc sống như gia đình, hôn nhân, con cái, công việc... Những áp lực đó sẽ khiến bạn cảm thấy stress tăng lên. Căng thẳng sẽ có một số biểu hiện chẳng hạn như chứng đau nửa đầu, mệt mỏi, khó ngủ, trầm cảm, lo âu, rối loạn dạ dày... Nếp nhăn bắt đầu xuất hiện: Ở độ tuổi 30, bạn có thể dễ dàng nhận ra dấu hiệu lão hóa trên da. Các nguyên bào sợi là những cỗ máy sản sinh collagen trong da. Khi bước sang tuổi 30, số lượng collagen sụt giảm, khiến da nhanh lão hóa, nhăn. Sự trao đổi chất chậm lại, dễ tăng cân: Sau 30 tuổi, tốc độ trao đổi chất bị chậm lại, khiến họ dễ tăng cân hơn và ngày càng khó giảm cân. Theo lý giải của các chuyên gia, sự mất cân bằng hormone khi phụ nữ bước qua tuổi 30 là lý do khiến bạn khó kiểm soát cân nặng hơn. Dễ mắc bệnh: Tình trạng viêm xảy ra khi chúng ta già đi. Hiện tượng này là nguyên nhân gây ra các bệnh liên quan đến tuổi tác. Các chuyên gia khuyên bạn nên hình thành những thói quen sau: không hút thuốc, kiểm soát cân nặng, luyện tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc và hạn chế căng thẳng. Chu kỳ kinh nguyệt có thể thay đổi: Sau tuổi 30, có rất nhiều thay đổi nội tiết tố trong cơ thể. Kinh nguyệt có thể giảm nhẹ theo tuổi tác. Điều này không có nghĩa là bạn đang tiến gần đến thời kỳ mãn kinh bởi đây là sự thay đổi bình thường trong cơ thể sau 30 tuổi. Cơ hội mang thai giảm: Khả năng sinh sản bắt đầu giảm ở độ tuổi 30, đặc biệt là qua tuổi 35. Trước 35 tuổi, phụ nữ có thể có thai khỏe mạnh và sinh em bé khỏe mạnh nhưng sau mốc này thường hay gặp những rủi ro về sức khỏe.