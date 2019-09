Cô gái Đà Nẵng tử vong vì sốt xuất huyết: Hé lộ nguyên nhân?

Mới đây, Bệnh viện Đà Nẵng, xác nhận vừa có một cô gái tử vong do sốt xuất huyết tại bệnh viện. Bệnh nhân này là chị N.T.M.T (SN 1992, ngụ TP Đà Nẵng) nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, ngừng tuần hoàn, suy đa tạng…Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành điều trị tích cực nhưng do biến chứng nặng cộng với tình trạng nhiễm trùng huyết, bệnh nhân đã tử vong. Đáng lưu ý, hầu hết trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết đều là những người còn rất trẻ, nguyên nhân do chủ quan. Nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết không được điều trị đúng cách hoặc điều trị muộn có thể gặp phải biến chứng nguy hiểm chết người. Bệnh sốt xuất huyết là căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có nhiều biến chứng chết người. Bệnh thường bắt đầu bằng triệu chứng sốt với 3 đặc điểm: đột ngột, liên tục và sốt cao. Triệu chứng xuất huyết thường xảy ra sau khi bắt đầu sốt một vài ngày và rất đa dạng: chảy máu cam, chảy máu dưới da, nôn hay đi ngoài ra máu. Biến chứng nguy hiểm của sốt xuất huyết là sốc do giảm thể tích máu lưu hành hoặc xuất huyết do giảm tiểu cầu đặc biệt là xuất huyết não, xuất huyết nội tạng, nguy cơ gây tử vong rất cao. Loại biến chứng sốt xuất huyết (SXH) thứ hai gây nguy hiểm là xuất huyết bất thường do rối loạn nguyên tố đông máu như: chảy máu cam dữ dội, rong kinh, chỗ chích bị bầm tím, xuất huyết đường tiêu hóa, xuất huyết nội tạng... Ở người lớn, khi mắc bệnh SXH, tỷ lệ xuất huyết não chiếm 1%, máu chảy lan nhiều chỗ trong não. Đây là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ tử vong cao ở người lớn mắc bệnh SXH. Một biến chứng thường gặp nữa là tổn thương một số cơ quan nội tạng như suy gan, não, suy hô hấp, thận. Đặc biệt, những bệnh nhân đã có những bệnh nền như suy thận, suy gan do rượu... thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Với những người bị sốt xuất huyết thì sau khi điều trị xong vẫn có thể để lại một số biến chứng về mắt. Theo PGS.TS. Phan Dẫn - nguyên Phó trưởng bộ môn Mắt, Đại học Y Hà Nội, có hai loại biến chứng sốt xuất huyết có thể làm bệnh nhân mù đột ngột mà không gây đau nhức mắt. Sốt xuất huyết gây ra tình trạng xuất huyết võng mạc, làm cho các mạch máu của võng mạc bị tổn thương, máu thấm lên thành những lớp mỏng che trước võng mạc. Ở những chỗ bị che khuất đó người ta không nhìn thấy được mọi vật, thị lực của mắt bị giảm sút. Ngoài ra, sốt xuất huyết gây xuất huyết trong dịch kính mắt: Dịch kính là chất lỏng lầy nhầy trong nhãn cầu, bình thường dịch kính trong suốt thì ta mới nhìn thấy được mọi vật. Khi một mạch máu trong mắt bị vỡ, máu tràn vào trong buồng dịch kính che khuất các vật ở trước mắt khiến bệnh nhân gần như mù hẳn. Trong các biến chứng do sốt xuất huyết thì nặng nhất là tràn dịch màng phổi, máu đọng trong thận... Hai biến chứng này rất nguy hiểm và có thể ảnh hưởng đến tính mạng hoặc để lại những hậu quả nặng nề sau này cho người bệnh. Đối với bệnh nhân xuất huyết nặng, biến chứng tiểu cầu giảm là tình trạng rất nguy hiểm. Nếu đã bị giảm tiểu cầu bệnh nhân không được truyền kịp thời có thể dẫn đến xuất huyết não, dễ tử vong. Ảnh minh họa: Internet. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

