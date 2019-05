Chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo giảm cân với TPCN Herbalife nguy hại thế nào?

Mới đây, trang PubMed.gov, Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ (US National Library of Medicine) có đăng một báo cáo của Tạp chí Gan lâm sàng và Thực nghiệm về trường hợp cô gái 24 tuổi ở Ấn Độ tử vong do suy gan cấp tính sau khi uống liên tục 03 sản phẩm Herbalife trong khoảng thời gian 02 tháng để giảm cân.

“PubMed là giao diện tìm kiếm thông tin về ngành y, tạo bởi Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ nhằm truy cập miễn phí đến các bài báo có nội dung đã được thẩm định (peer-reviewed) trong lĩnh vực y sinh.

Đây là một trang thông tin uy tín để tiếp cận các bài báo khoa học nghiên cứu về y học nói chung cũng như về dinh dưỡng nói riêng. Kết quả nghiên cứu trong các bài báo y học có độ tin cậy cao hay thấp, mức ảnh hưởng hẹp hay rộng tùy thuộc vào cách thức chọn lựa mô hinh nghiên cứu của tác giả. Những bài báo sử dụng nghiên cứu thuần tập hay thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng thường có độ tin cậy cao”, BS. Nguyễn Thị Thu Liễu thông tin. Bác sĩ cũng cho biết thường xuyên sử dụng PubMed để tra cứu tài liệu tham khảo cho nghiên cứu của mình.