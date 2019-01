Chế độ dinh dưỡng của người Nhật Bản giúp sống thọ

Khoai lang

Ăn khoai lang là một trong những sở thích lớn của người già sống thọ. Một trong những người trường thọ tâm sự: “Khoai lang là một báu vật, bữa ăn nào cũng phải có nó”.

Theo nghiên cứu, khoai lang có 5 tác dụng lớn như:

- Thứ nhất dinh dưỡng phong phú, điều hòa bổ máu;

- Thứ hai là nhuận tràng thông khí, có lợi cho đại tiện;

- Thứ ba là ích khí, tăng cường hệ thống miễn dịch;

- Thứ tư là khoai lang hàm chứa chất chống ung thư, có thể phòng chống ung thư;

- Thứ năm là phòng chống lão hóa, ngăn chặn xơ cứng động mạch.

Khoai lang còn hàm chứa đại lượng chất keo protit vì vậy có thể ngăn ngừa các bệnh gan và thận, tăng cường hệ miễn dịch, tiêu trừ các gốc tự do, tránh bệnh ung thư do các gốc tự do gây ra.

Trong khoai lang lại còn chứa khá nhiều canxi, magie, vì vậy có thể phòng ngừa chứng xương cốt rời rạc. Từ đó có thể thấy, khoai lang là một báu vật không thể thiếu của những người sống trường thọ.

Đậu phụ

Đậu phụ chứa hàm lượng lớn protein, canxi, vitamin E, không cholesterol và ít carbohydrate có thể mang lại một số lợi ích sức khỏe nhất định.

Đậu phụ chứa isoflavone làm giảm mức độ cholesterol xấu hoặc lipoprotein mật độ thấp trong cơ thể, từ đó tăng cường sức khỏe tim mạch.

Ngoài ra, thành phần chủ yếu của đậu phụ là protein và isoflavone. Đậu phụ có công dụng ích khí, bổ hư, lọc chì trong máu, bảo vệ gan, thúc đẩy chức năng trao đổi chất trong cơ thể.

Do đó thường xuyên ăn đậu phụ có lợi cho sức khỏe và phát triển trí lực. Người già thường xuyên ăn đậu phụ có tác dụng rất tốt để trị liệu các chứng như xơ cứng mạch máu, xương cốt lỏng lẻo, rời rạc.

Một lợi ích nữa của việc ăn đậu phụ thường xuyên là làm chậm quá trình lão hóa đáng kể. Đậu phụ giúp giữ độ đàn hồi của da, căng cơ mặt, do đó ngăn ngừa lão hóa .

Rong biển

Rong biển chứa rất nhiều khoáng chất có ích cho cơ thể như: kẽm, iod, magie, calcium và nhiều khoáng chất khác. Chúng giúp cơ thể tăng cường miễn dịch, tiêu diệt các gốc tự do và điều hòa sức khỏe tim mạch.

Trong khi phần lớn chúng ta không cung cấp đủ khoáng chất cho cơ thể, thậm chí đối với những người ăn nhiều rau củ vì các khoáng chất bị phân hủy trong đất thì rong biển lại là thực phẩm bổ sung lý tưởng. Rong biển có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như canh hay cơm cuộn.

Các món rau củ muối