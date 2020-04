Cảnh báo thông tin quảng cáo sản phẩm Tengsu như thuốc vi phạm quy định pháp luật

Theo Cục An toàn thực phẩm, để mua được các sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khoẻ đảm bảo an toàn người tiêu dùng cần: Lựa chọn và mua sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã được cơ quan chức năng xác nhận cho phép lưu hành (sản phẩm đã được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc sản phẩm đã được cấp công bố phù hợp quy định, an toàn thực phẩm ); Mua các sản phẩm rõ ràng về nguồn gốc, xuất xứ, mua tại các cửa hàng có uy tín; Kiểm tra nhãn mác, hạn sử dụng của sản phẩm;

Người tiêu dùng tránh mua sản phẩm thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe không rõ nguồn gốc, không qua kiểm soát (như hàng xách tay), quảng cáo và bán trên các trang web, mạng xã hội hoặc được tư vấn qua điện thoại, sử dụng hình ảnh bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế để quảng cáo về tác dụng chữa được bệnh, điều trị bệnh hay được quảng cáo dưới các hình thức thư cảm ơn của người bệnh, diễn viên, người nổi tiếng về sản phẩm chữa được bệnh, khỏi bệnh hoặc các hình thức tương tự, đó là các quảng cáo vi phạm quy định pháp luật, thổi phồng công dụng, lừa dối người tiêu dùng;

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo: Trước khi mua sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng cần tìm hiểu thông tin về sản phẩm (vd như thành phần, công dụng, đối tượng sử dụng, các cảnh báo sức khỏe) để chắc chắn lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu và tình trạng sức khỏe của bản thân. Bên cạnh đó người tiêu dùng cũng có thể tìm hiểu thông tin về tình trạng lưu hành của sản phẩm, hiện tại trên trang thông tin điện tử và tổng hợp của Cục An toàn thực phẩm liên tục được cập nhật thông tin về các sản phẩm được đăng ký bản công bố sản phẩm và các sản phẩm bị thu hồi, xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm.