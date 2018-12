Cải thiện chất lượng 'tinh binh' nhờ chế độ ăn

Chất lượng tinh trùng của bạn thấp hơn so với mức yêu cầu? Lượng thực phẩm không tốt tiếp vào cơ thể mỗi ngày của bạn cũng là một trong những nguyên nhân.

Cân nhắc thật kỹ trước khi sử dụng rượu và cà phê

Một nghiên cứu năm 2014 cho thấy, uống nhiều hơn 5 đơn vị rượu mỗi tuần sẽ dẫn đến chất lượng tinh trùng thấp hơn so với những người đàn ông bình thường khác. Năm đơn vị rượu tương ứng với:

- 1,2l bia

- 0,7l rượu vang

- 0,2l rượu mạnh

Một nghiên cứu năm 2017 với gần 20.000 quý ông cũng chỉ ra rằng, caffeine có thể làm hỏng DNA của tinh trùng, làm giảm số lượng tinh trùng mà bạn đang sở hữu.

Bổ sung các vitamin cần thiết

Nếu bạn đang cố gắng để tăng cường chất lượng tinh trùng thì nên bổ sung những vitamin và khoáng chất tốt sau đây:

- Vitamin C: Sự mất cân bằng oxi hóa cũng như tình trạng quá tải gốc tự do chứa oxy trong cơ thể có khả năng dẫn đến chứng vô sinh ở đàn ông. Để khắc phục tình trạng này, bạn nên tiêu thụ đủ lượng chất chống oxy hóa, chẳng hạn như vitamin C. Đây được cho là có thể chống lại và làm giảm một số triệu chứng tiêu cực.

Bạn nên cân nhắc thật kỹ trước khi sử dụng rượu và cà phê - Vitamin D: Vitamin D là một chất dinh dưỡng có tác dụng tăng cường hàm lượng testosterone trong cơ thể. Một nghiên cứu khảo sát 65 người đàn ông có hàm lượng testosterone cũng cho biết việc tiêu thụ 3.000 IU vitamin D3 mỗi ngày trong suốt một năm giúp tăng lượng testosterone trong cơ thể đàn ông lên đến 25%. Ngoài ra, nếu bạn sở hữu một hàm lượng vitamin D cao, bạn sẽ có khả năng sở hữu tinh trùng với khả năng bơi cao hơn.



- Kẽm: Một số nghiên cứu cho thấy việc sở hữu lượng kẽm ít hoặc thiếu hụt kẽm trong cơ thể có liên quan đến hàm lượng testosterone trong cơ thể thấp cũng như chất lượng tinh trùng kém, đặc biệt hơn là tăng nguy cơ vô sinh ở đàn ông. Việc cung cấp một lượng kẽm cần thiết được xem là một trong những yếu tố chủ chốt giúp tăng cường khả năng sinh sản ở đàn ông.

- Coenzyme Q10: Bổ sung chế độ ăn uống với coenzyme Q10 coenzyme, hoặc CoQ10, có thể cải thiện hình thái và vận động của tinh trùng ở nam giới vô sinh. Bạn có thể nhận CoQ10 một cách tự nhiên từ thực phẩm - nguồn thức ăn ngon của CoQ10h bao gồm cá (cá trích và cá hồi), thịt và gia cầm, các loại hạt và dầu thực vật…

Vitamin B-12: Có trong thịt, cá và sữa. Không chỉ “tinh binh”, tất cả các bộ phận khác đều được hưởng lợi khi quý ông tích cực nạp những loại thực phẩm giàu vitamin này. Vitamin B-12 bảo vệ tinh trùng khỏi bị viêm và stress oxy hóa do các gốc tự do có hại trong cơ thể bạn gây ra.

- Các loại hạt từ lâu đã được các nhà nghiên cứu khuyên dùng với mục đích tăng cường sức khỏe “tinh binh”. Một nghiên cứu năm 2018 đối với 119 quý ông đã phát hiện ra rằng, chế độ ăn nhiều hạnh nhân, hạt óc chó, và hạt phỉ trong trong 14 tuần làm tăng số lượng tinh trùng lên đến 16%.

- Lycopene có nhiều trong cà chua, dưa hấu cũng có thể làm giảm các loại oxy phản ứng (ROS) trong cơ thể bạn. ROS có thể làm tổn hại DNA và tổn thương tinh trùng. Dùng 4-8 mg lycopene/ngày đã được chứng minh tác dụng cải thiện số lượng tinh trùng và khả năng di chuyển của “tinh binh”.

Bổ sung các vitamin cần thiết cho cơ thể để tăng chất lượng "tinh binh".

Lưu ý một điều rằng: Trước khi bạn bắt đầu sử dụng hoặc tiếp vào cơ thể những loại thực phẩm không phải đến từ tự nhiên như: thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng,... hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung bất kỳ loại vitamin và thuốc uống nào. Ngoài ra, bạn cần có cho mình những thói quen sinh hoạt lành mạnh, góp phần tăng chất lượng tinh trùng, nhờ đó tăng khả năng sinh sản. Và dĩ nhiên, bất kỳ điều nào giúp bạn cải thiện sức khỏe toàn diện cũng đều có thể giúp bạn tăng cường khả năng sinh sản.