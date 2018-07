Cách phối đồ "chất như nước cất" với áo phông in hình

Nổi loạn phá cách nhất vẫn khi là kết hợp cùng đồ jean

Phóng khoáng bụi bặm như jean thì đương nhiên sẽ luôn là cặp bài trùng với những thiết kế áo phông in hình nổi bật. Từ quần jean đến chân váy denim hay jacket... một khi đã mix cùng áo phông in hình là đảm bảo chất đừng hỏi. Áo phông trắng hay áo in chữ đôi khi còn "lành" chứ áo phông in hình thì dù là hình in đơn giản thì vẫn cứ nổi loạn, cá tính chất ngất luôn.