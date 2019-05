Bí quyết trị da dầu trong mùa hè oi bức

Nếu bạn có một làn da dầu, điều đó có nghĩa bạn phải chăm sóc da một cách tỉ mỉ hơn bởi lẽ, một làn da thừa dầu cũng đi đôi với phiền toái về mụn, lỗ chân lông to,... và da lúc nào cũng trong tình trạng bóng dầu.

Viêm da dầu là bệnh hay gặp vào mùa hè, mùa đông. Có khá nhiều người than phiền về tình trạng làn da quá thừa dầu của mình. Theo ThS.BS Vũ Thái Hà - Trưởng khoa Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc, BV Da liễu Trung ương, viêm da dầu (hay còn gọi là viêm da tiết bã) là một tình trạng viêm da do lượng chất bã nhờn được sản sinh quá nhiều trên bề mặt da. Tình trạng này rất khó điều trị khỏi hẳn.



Bệnh viêm da dầu mặc dù là bệnh da lành tính nhưng gây phiền phức cho người bệnh vì màu da thương tổn đỏ, vảy da bong liên tục ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chất lượng cuộc sống.

ThS.BS. Nguyễn Thị Minh Thu - Phó Trưởng khoa Điều trị bệnh da nam giới, BV Da liễu Trung ương cũng cho hay, viêm da dầu là tình trạng viêm da mạn tính, biểu hiện có những đám dát đỏ, bong vảy vùng đầu, cung lông mày, rãnh mũi má, ngực, lưng…

Sinh bệnh học của bệnh phức tạp liên quan đến 3 yếu tố chính: chủng nấm Malassezia, hoạt động của tuyến bã, yếu tố cá thể (bao gồm tình trạng miễn dịch, gen, yếu tố thần kinh, stress, dinh dưỡng…).

Do đó, theo ThS. Thu, điều trị bệnh phải bao gồm cả việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ có liên quan chứ không thể nào chữa khỏi bệnh chỉ với một loại thuốc duy nhất. Những người bị vấn đề về da dầu nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được khám, tư vấn cụ thể cũng như làm các xét nghiệm cần thiết.

Da quá thừa dầu gây nhiều phiền toái cho chị em. Ảnh minh họa. Để giảm tình trạng bệnh viêm da dầu, ThS. Hà khuyến cáo người dân cần: Kiêng các chất kích thích như bia rượu, thuốc lá, đồ cay nóng, cà phê; Các chất đường; Sữa và sản phẩm từ sữa; Tránh môi trường nóng ẩm…



Ngoài ra, bạn cần lưu ý chăm sóc da đúng cách như: không rửa mặt quá 2 lần ngày, không dùng các loại sữa rửa mặt làm cho quá khô da, cần bôi các kem dưỡng cho da nhờn..

Về vấn đề dùng thuốc thì tùy tình trạng bệnh có thể dùng thuốc bôi, hoặc toàn thân. Người dân cần phải đi khám bác sĩ chuyên khoa da liễu để được khám và tư vấn kỹ về bệnh.

Một số người có tình trạng da quá thừa dầu, nhiều mụn đầu đen và lại sưng to đau thì theo các chuyên gia da liễu, nhiều khả năng đó là bệnh trứng cá chứ không chỉ đơn giản là mụn đầu đen nữa. Do đó, khi có bất cứ vấn đề nào về da, người dân nên đi khám bác sĩ da liễu để được điều trị kịp thời. Với các mụn sưng to đau, rất có thể sẽ để lại sẹo nếu không chữa sớm.

