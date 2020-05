Ăn mặc quá phản cảm tập gym, các cô gái bị “ném đá” tơi tả

Việc một số cô gái thản nhiên ăn mặc quá phản cảm tập gym mà không quan tâm ánh nhìn dị nghị của mọi người trong phòng gym. Không hiểu vô tình hay cố ý "bỏ quên" việc mặc áo ngực, người phụ nữ phải hứng chịu những sự chỉ trích thậm tệ từ dân mạng. Cô gái mặc chiếc quần mỏng tang như tờ giấy khiến vòng 3 lộ ra ngồn ngộn. Diện đồ tập gym quá ngắn, cô gái để lộ vòng ba khiến người chứng kiến ngượng ngùng quay mặt đi. Cách đây ít lâu, cư dân mạng có bàn tán về trang phục của cô gái khi đến phòng gym. Cô gái trên mặc bikini và đi giày cao gót tạo dáng với tạ và máy tập. Không rõ cô tới phòng tập thể hình để luyện tập hay chụp ảnh nhưng cách diện đồ của cô không được số đông đồng thuận vì có phần phản cảm, diện bikini sai bối cảnh. Sự cố trang phục tại phòng gym không phải ít, ấy vậy mà nhiều người vẫn mắc phải. Cách đây không lâu người ta vừa lắc đầu ngao ngán trước hình ảnh cô gái mặc đồ siêu ngắn vẫn hồn nhiên tập luyện.Diện trang phục hở bạo đồng nghĩa với việc bạn chỉ chăm chăm ngắm nghía cơ thể mình trong gương, dễ quên đi mục đích hàng đầu là rèn luyện sức khỏe, dáng vóc. Tại các phòng gym, chúng ta không nên ăn mặc quá hở hang để tránh những tình huống dở khóc dở cười. Để giúp bản thân dễ dàng vận động, thuận tiện thực hiện các động tác thì một chiếc áo lót kiểu bra thể thao mềm mại, to bản và có khả năng thấm hút tốt sẽ giúp cho bạn vừa khỏe khoắn, vừa bảo vệ được vòng 1 không bị chảy xệ. Nhiều chị em thường nghĩ việc mặc đồ bó sát, không co giãn đến phòng tập sẽ giúp tôn lên những đường cong sexy của cơ thể. Tuy nhiên, việc mặc trang phục không có độ co dãn tốt sẽ dễ dàng gây ra các sự cố như bục, rách quần,… khi đang vận động. Chọn trang phục khéo léo sẽ giúp bạn vừa hoàn thành được mục tiêu duy trì sức khỏe, cân nặng, vừa quyến rũ hơn trong mắt nhiều người. Nếu không muốn trở nên phản cảm trong mắt những người xung quanh và không bị phạt tiền theo quy định trên, chị em cần chú ý hơn đến cách ăn diện của mình. Để thoải mái trong phòng tập gym, bạn chỉ cần diện những kiểu áo phông đơn giản, phối cùng quần tập co giãn. Ảnh: Internet. Video "Thời trang táo bạo của Lý Tử Thất khi làm DJ". Nguồn: Youtube.

