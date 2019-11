Ám ảnh những hình ảnh kinh hoàng về biến chứng hút mỡ bụng

Hút mỡ bụng là kỹ thuật khó nhất trong phẫu thuật thẩm mỹ. Nhân viên y tế phải trải qua 54 tháng đào tạo chuyên khoa thẩm mỹ. Tuy nhiên, hiện có nhiều bác sĩ chưa có chứng chỉ đã hành nghề. Điển hình như trường hợp bác sĩ Đinh Viết Hưng ở bệnh viện thẩm mỹ Emcas dù chưa có chứng chỉ về phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn thực hiện hút mỡ bụng cho các khách hàng. Ông Hưng chính là người chỉ định hút mỡ bụng cho một phụ nữ mang thai 2 tháng. Trước đó, tháng 4/2019, một phụ nữ ở Phú Thọ cũng tử vong khi đi hút mỡ bụng tại bệnh viện An Việt (Hà Nội). Việc hút mỡ bụng khá nguy hiểm và có thể gây biến chứng, ảnh hưởng đến tính mạng nếu xảy ra các sai sót hay lỗi kỹ thuật. Những trường hợp hoại tử do hút mỡ và tạo hình thành bụng chủ yếu xuất phát từ việc làm sai kỹ thuật (hút mỡ sai vị trí, hút quá nông hoặc quá sâu) gây tổn thương đến các mạch nuôi vùng da bụng. Theo quy định của Bộ Y tế, các cơ sở được cấp phép phẫu thuật thẩm mỹ chỉ được thực hiện tiểu phẫu gây tê tại chỗ. Riêng các "đại phẫu" như: nâng ngực; thu gọn thành bụng, mông, đùi; căng da mặt, mông, đùi; các thủ thuật bơm và hút mỡ cơ thể... chỉ các bệnh viện được cấp phép mới đủ điều kiện thực hiện. Tuy nhiên thực tế hiện nay còn rất nhiều cơ sở chưa đủ điều kiện cũng thực hiện hút mỡ bụng, điều này rất nguy hiểm. Chảy máu hoặc hút sát da gây hoại tử, nhiễm trùng là những biến chứng hút mỡ bụng mà các chị em phải đối mặt. Một số hình ảnh khủng khiếp sau đây là tình trạng mà nhiều người gặp phải khi đi hút mỡ bụng, cắt mỡ bụng làm đẹp. Sau khi được cắt mỡ bụng, dù người may mắn nhất cũng sẽ phải hứng chịu những vết mổ ngang với đường khâu dài, ảnh hưởng tới thẩm mỹ.Những vết chọc hút mỡ bụng nếu không được thực hiện đúng kỹ thuật và đảm bảo vệ sinh an toàn sẽ gây nên nhiễm trùng. Hút mỡ bụng ở những cơ sở không đảm bảo an toàn sẽ phải lãnh hậu quả của biến chứng tai biến và hoại tử da, rất khó hồi phục. Hình ảnh phần bụng của cô Quanna Brown (34 tuổi) sau khi chịu biến chứng do thực hiện chọc, hút mỡ bụng. Ảnh: Internet. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

