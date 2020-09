9 dấu hiệu lão hóa mà phụ nữ không thể giấu

Trán bị bẹt: Tuổi tác có liên quan đế sự tiêu hao lượng mỡ dưới da. Điều này là kết quả của sự teo mô mỡ làm cho trán thay đổi hình dạng trong khi vẫn có thể khá mịn màng và không có nếp nhăn. Nhiều phụ nữ nghĩ rằng tiêm Botox sẽ mang lại vẻ căng tràn trên khuôn mặt nhưng điều đó chỉ làm dấu hiệu lão hóa này tồi tệ hơn. Môi bé lại, mất độ ẩm: Thực tế, hình dạng của đôi môi của bạn sẽ thay đổi theo năm tháng. Chúng ngày càng nhỏ, trở nên khô hơn, xuất hiện nhiều nếp nhăn. Theo năm tháng, đôi môi căng mọng và gợi cảm sẽ bé dần đi và mỏng hơn trông thấy. Hình dạng, kích thước rốn thay đổi: Bộ phận này của cơ thể có thể thay đổi hình dạng ban đầu theo tuổi tác do trọng lượng tăng thêm, các bệnh như khiếm khuyết cơ thành bụng và mang thai. Quầng thâm xuất hiện dưới mắt: Lớp mỡ dưới da trở nên mỏng hơn do sản xuất collagen ít đi sau tuổi 30. Vùng da quanh mắt mất dần mật độ, trở nên trong suốt hơn và bắt đầu xuất hiện các mạch máu, sau đó dẫn đến sự xuất hiện quầng thâm dưới mắt. Dái tai dài hơn và rộng hơn: Dái tay cũng là một dấu hiệu tố cáo tuổi thật, giống như bàn tay và cổ. Điều đáng ngạc nhiên là phụ nữ quan tâm đến nó ít hơn nhiều so với các bộ phận khác trên cơ thể. Càng có tuổi, dái tai cũng mất đi lớp mỡ mỏng và độ đàn hồi. Kết quả là chúng bị kéo dãn ra và rộng hơn. Đường viền chân mày bị hạ thấp: Khi chúng ta còn trẻ, độ căng của da tốt sẽ giữ chân mày cố định và không cho phép chúng "trượt" xuống. Nhưng theo tuổi tác, collagen duy trì độ đàn hồi và săn chắc của da không còn được sản sinh đều đặn nữa, các cơ mặt yếu đi và chảy sệ do tác động của trọng lực làm chúng ta có vẻ như lúc nào cũng nhăn nhó.Khuôn mặt V-line bị đảo ngược: Khi còn trẻ, khuôn mặt khiến ta liên tưởng đến hình tam giác với đỉnh hướng xuống dưới, đáy dọc theo trán. Đó được gọi là "tam giác của tuổi trẻ". Càng ngày, lớp mỡ dưới da càng "trượt" xuống, má mất đi độ đàn hồi và khuôn mặt có các nếp gấp ở mũi. Vì vậy, tam giác này sẽ dốc ngược theo năm tháng. Nước da xỉn dần và mất vẻ căng bóng: Không thể không nhận thấy rằng làn da mất đi vẻ khỏe mạnh và tươi sáng, trở nên xỉn màu hơn theo tuổi tác. Nguyên nhân chính là do giảm tổng hợp collagen và elastin. Ngoài ra, chăm sóc không đủ hoặc không đúng cách, thiếu ngủ, mệt mỏi, chế độ ăn uống không lành mạnh và thói quen xấu cũng góp phần vào quá trình này. Đuôi mắt, khóe môi rủ xuống: Khóe môi và mắt khiến khuôn mặt có vẻ mệt mỏi. Điều này đặc biệt phù hợp với những người không thường xuyên cười - cơ mặt hỗ trợ khóe miệng suy yếu nhanh hơn nhiều. Vùng da quanh mắt của chúng ta cũng mất đi độ đàn hồi và săn chắc theo năm tháng, các gân và cơ ở vùng này yếu đi không còn có thể “giữ vững” khóe mắt như ngày xưa. Ảnh: BS. Mời độc giả xem video "Thực hư tế bào gốc tại các cơ sở làm đẹp". Nguồn: VTV24.

