7 loại đặc sản "thần dược" có gia tăng bản lĩnh đàn ông

Cá ngựa (hải mã) theo Đông Y là một vị thuốc giúp điều trị các bệnh về xương khớp và sinh lý ở nam. Loài cá ngựa được ví như “thần dược” này có giá không hề rẻ, khoảng 100.000 đồng/con, khoảng 3-4 triệu đồng/kg cá tươi. Cá phơi khô sẽ được đóng gói và bán với giá khoảng 9 triệu đồng/kg. Tại Việt Nam, loại cá này có nhiều ở Khánh Hòa, Phú Quốc... Ngư dân thường bắt được loại cá vào những tháng đầu năm, khi chúng bị lẫn vào trong lưới hay các ngư cụ đánh bắt ven bờ. Do rất được ưa chuộng trên thị trường nên thương lái các nơi săn lùng loại cá này rất nhiều, thậm chí có thời điểm không có “hàng” để bán. Sâu chít là côn trùng sống trong cây chít và là niềm tự hào của người dân Tây Bắc. Với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, sâu chít được ca tụng là “đông trùng hạ thảo của Việt Nam”. Đặc biệt, chúng còn được ví như "thần dược phòng the", có tác dụng chữa bệnh sinh lý cho nam giới. Sá sùng hay còn gọi là con trùn biển, sâu đất, địa sâm... sống nhiều ở những bờ biển thuộc Quảng Ninh như: Vân Đồn, Quan Lạn. Đây được xem là món ăn đặc sản có giá đắt đỏ như vàng khi 1kg sá sùng có giá vào khoảng 4 triệu đồng. Giá trị sử dụng của sá sùng được ví như một loại “thần dược” dành cho người ốm. Đặc biệt, sá sùng được người dân nơi đây “tôn sùng” như một loại Viagra tự nhiên. Ngọc dương hay còn gọi là cà dê có chứa nhiều chất đạm, chất khoáng và vitamin, có tác dụng hữu hiệu trong việc cải thiện, tăng cường khả năng sinh lý ở nam và nữ giới. Để món ăn trở nên hấp dẫn và có công dụng bồi bổ tốt hơn, người xưa thường hầm ngọc dương và thịt dê với thang thuốc Bắc. Đây không những là món ăn bổ dưỡng mà còn được xem là món ăn quý, hiếm bất cứ ai cũng nên một lần thưởng thức hương vị đặc trưng này. Sùng đất thường xuất hiện ở các huyện vùng núi phía Tây tỉnh Quảng Nam, sinh sống trên các bãi bồi ven sông hoặc nơi có đất ẩm thấp. Từ xa xưa, các thầy thuốc đã biết đến công dụng của sùng đất và liệt chúng vào danh sách dược liệu quý hiếm trong Đông y. Loài côn trùng này còn được ví là loại "xuân dược" nghìn năm tráng kiện, là vị thuốc mà đàn ông tin dùng để duy trì khả năng phòng the của mình. Hàu là loại đặc sản phổ biến có ở khắp các vùng biển Việt Nam. Món ăn không chỉ có hương vị thơm ngon, hấp dẫn mà còn bổ dưỡng. Theo các chuyên gia, trong hàu có chứa nhiều kẽm nên được coi là thực phẩm tăng cường sinh lý phái mạnh.

