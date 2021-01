5 loại trái cây bổ dưỡng các mẹ nên cho trẻ ăn thường xuyên

Sau đây là 5 loại trái cây bổ dưỡng được chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích cho trẻ ăn thường xuyên, giúp cải thiện hệ miễn dịch và giúp giảm sự căng thẳng của mắt. Cam có hàm lượng vitamin C rất cao và vitamin C được công nhận là một chất giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể và ngăn ngừa cảm lạnh. Trẻ em có thể ăn nhiều cam hơn để chống lại cúm theo mùa và cảm lạnh hàng ngày. Bổ sung nhiều vitamin C có thể làm giảm tình trạng loét, đặc biệt đối với trẻ thường xuyên bị loét miệng cũng nên ăn nhiều cam. Ngoài vitamin C, cam cũng rất giàu cellulose và pectin, có thể giúp tăng cường nhu động ruột. Cam cũng chứa rất nhiều đường fructose tự nhiên, ăn rất ngọt nhưng không dễ tăng cân. Đối với trẻ em thích ăn nhiều loại đồ ngọt, cam là một lựa chọn tốt. Quả quýt: Cũng giống như cam, quýt chứa nhiều vitamin C, lượng nước cao, có thể bổ sung lượng nước cho bé. Quả quýt cũng rất giàu chất xơ, giúp nhuận tràng. Ngoài ra, trong quả quýt có chứa một lượng lớn axit trái cây, có thể thúc đẩy sự tiết dịch của dạ dày, tăng cường tiêu hóa và hấp thu của cơ thể. Hơn nữa, quả quýt có tác dụng giải nhiệt, tăng sức đề kháng và giúp giảm mỏi mắt. Chuối: Chúng ta đều biết rằng chuối có tác dụng nhuận tràng rất tốt và giá cả rất rẻ. Ngoài ra, nó cũng có nhiều chất dinh dưỡng, cộng với lượng calo thấp, nên ăn nhiều chuối cũng không bị béo. Đối với một số người bị dạ dày xấu, ăn nhiều chuối cũng có tác dụng bảo vệ đường tiêu hóa tốt. Ăn chuối thường xuyên giúp bảo vệ bộ não và làm giảm mệt mỏi thần kinh nhưng chuối không nên ăn khi bụng đói, tốt nhất nên ăn sau bữa ăn. Và vì chuối lạnh, một số người bị đau dạ dày, tiêu chảy không nên ăn nhiều để tránh làm tổn thương cơ thể. Táo: Hương vị của táo rất thơm ngon và giúp cơ thể tăng cảm giác no. Táo giàu đường, protein, canxi, vitamin và cellulose. Trẻ thường xuyên ăn táo giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Táo chứa rất nhiều kẽm, là một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy sự phát triển trí não. Đối với trẻ, ăn táo có thể cải thiện trí nhớ. Bơ là một trong những loại trái cây đứng đầu danh sách ăn dặm cho bé. Bơ được xem như vua trái cây ăn dặm. Bơ mềm, có vị béo, ngọt bùi, dẻo, tính mát, mang nhiều dưỡng chất và khoáng cần thiết cho sự phát triển của trẻ nhỏ như sắt, kali, chất xơ, các loại vitamin. Bơ cung cấp omega 3 và vitamin E là 2 dưỡng chất thiết yếu giúp phát triển trí não cho bé. Quả bơ rất dễ chế biến, mẹ có thể tán nhuyễn trộn với sữa mẹ là có hỗn hợp mềm dẻo thơm ngọt cho bé tập ăn. Mỗi ngày, trẻ em có thể ăn nhiều loại trái cây khác, để tăng cường khả năng miễn dịch và bổ sung các chất dinh dưỡng khác nhau cần thiết trong quá trình tăng trưởng của cơ thể. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Những Sai Lầm Trong Cách Bảo Quản Thực Phẩm". Nguồn: Thời Sự VTV24.

