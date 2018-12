10 loại trái cây giúp dưỡng ẩm da hiệu quả trong mùa đông

Chứa đến 96,7% là nước, không quá khó hiểu khi dưa chuột là loại quả hàng đầu giúp dưỡng ẩm da hiệu quả trong mùa đông hanh hao này. Ảnh: 1hatgiong. Tương tự, dưa vàng cũng là loại trái cây giúp da bạn tránh khô tróc, nứt nẻ trong mùa đông nhờ chứa tới 90,2% lượng nước. Bên cạnh đó, dưa vàng còn ít calo trong khi lượng vitamin A và C lại rất dồi dào. Ảnh: lamsao. Khế là loại quả bình dân, rẻ tiền nhưng rất giàu chất chống oxy hóa và mọng nước, giúp dưỡng ẩm da hiệu quả. Ảnh: vietbao. Chứa rất nhiều vitamin C và 87% là nước, cam cũng là loại quả bạn nên bổ sung thường xuyên cho mùa đông nếu muốn sở hữu làn da mềm mại, không khô nẻ. Ảnh: wikimedia. Với khả năng cung cấp nước cực tốt cho làn da của bạn, dừa sẽ là loại quả hàng đầu giúp bạn có một làn da căng bóng, mọng nước và trắng sáng lên trông thấy. Ảnh: tribenhdaday. Dưa hấu chứa tới 92% nước, do đó bạn nên ăn loại quả này thường xuyên để tránh khỏi tình trạng khô da, bong tróc, nứt nẻ trong mùa đông. Ảnh: infonet. Dâu tây cũng là một loại trái cây mọng nước rất tốt cho làn da của bạn. Ảnh: ytimg. Quả dứa cũng có tác dụng dưỡng da hiệu quả nhờ dồi dào hàm lượng alpha hydroxyl acid. Do đó, bạn nên bổ sung ngay loại trái cây này hàng ngày để sở hữu làn da mịn màng, khỏe khoắn. Ảnh: tuvikhoahoc. Ít ai biết rằng trong ổi chứa tới 85% là nước. Đây là lượng nước cần thiết để cung cấp cho da trong những ngày đông khô lạnh. Ảnh: bloganchoi Ngoài những loại quả trên, quả bơ cũng có tác dụng chống khô da, nứt nẻ da cực kỳ hiệu quả mà bạn nên ăn trong mùa đông. Ảnh: hellobacsi.

Chứa đến 96,7% là nước, không quá khó hiểu khi dưa chuột là loại quả hàng đầu giúp dưỡng ẩm da hiệu quả trong mùa đông hanh hao này. Ảnh: 1hatgiong. Tương tự, dưa vàng cũng là loại trái cây giúp da bạn tránh khô tróc, nứt nẻ trong mùa đông nhờ chứa tới 90,2% lượng nước. Bên cạnh đó, dưa vàng còn ít calo trong khi lượng vitamin A và C lại rất dồi dào. Ảnh: lamsao. Khế là loại quả bình dân, rẻ tiền nhưng rất giàu chất chống oxy hóa và mọng nước, giúp dưỡng ẩm da hiệu quả. Ảnh: vietbao. Chứa rất nhiều vitamin C và 87% là nước, cam cũng là loại quả bạn nên bổ sung thường xuyên cho mùa đông nếu muốn sở hữu làn da mềm mại, không khô nẻ. Ảnh: wikimedia. Với khả năng cung cấp nước cực tốt cho làn da của bạn, dừa sẽ là loại quả hàng đầu giúp bạn có một làn da căng bóng , mọng nước và trắng sáng lên trông thấy. Ảnh: tribenhdaday. Dưa hấu chứa tới 92% nước, do đó bạn nên ăn loại quả này thường xuyên để tránh khỏi tình trạng khô da, bong tróc, nứt nẻ trong mùa đông. Ảnh: infonet. Dâu tây cũng là một loại trái cây mọng nước rất tốt cho làn da của bạn. Ảnh: ytimg. Quả dứa cũng có tác dụng dưỡng da hiệu quả nhờ dồi dào hàm lượng alpha hydroxyl acid. Do đó, bạn nên bổ sung ngay loại trái cây này hàng ngày để sở hữu làn da mịn màng, khỏe khoắn. Ảnh: tuvikhoahoc. Ít ai biết rằng trong ổi chứa tới 85% là nước. Đây là lượng nước cần thiết để cung cấp cho da trong những ngày đông khô lạnh. Ảnh: bloganchoi Ngoài những loại quả trên, quả bơ cũng có tác dụng chống khô da, nứt nẻ da cực kỳ hiệu quả mà bạn nên ăn trong mùa đông. Ảnh: hellobacsi.