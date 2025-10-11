Khoảnh khắc người dân Gaza vui mừng khi Israel - Hamas đạt thỏa thuận

Nhiều người dân đổ ra đường phố ở Gaza để ăn mừng sau khi Israel và lực lượng Hamas nhất trí giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn.

>>> Mời độc giả xem video: Người dân ở Gaza, Israel vui mừng sau khi Israel và Hamas nhất trí giai đoạn một của thỏa thuận ngừng bắn

Nguồn video: The Guardian

Theo Times Of Israel, nhiều người dân Palestine đổ ra đường phố hôm 9/10 để ăn mừng sau khi Israel và Hamas nhất trí giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch hòa bình cho Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai năm tại dải đất này.

Tại Dải Gaza, các thanh niên vui mừng, vỗ tay trên những con phố vốn đã bị tàn phá trong các cuộc xung đột. Nhiều người hô vang "Thượng đế vĩ đại", bày tỏ hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến và cho phép người dân phải sơ tán trước đó trở về nhà.

Anas Arafat, một cư dân thành phố Gaza đã sơ tán về phía nam trong tuần qua, nói với tờ The Times of Israel: "Chúng tôi rất vui mừng vì cuộc chiến đã kết thúc. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm được trở về nhà. Dù nhà cửa đã bị phá hủy, nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi được trở về”, Arafat nói.

Người dân vỗ tay vui mừng khi Israel và lực lượng Hamas đạt được thỏa thuận. Ảnh chụp màn hình: The Guardian.

"Lệnh ngừng bắn là thành quả của những hy sinh to lớn và sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc của nhân dân chúng tôi, cũng như sức mạnh và sự kiên định của lực lượng kháng chiến", quan chức cấp cao của Hamas, Izzat al-Risheq, cho biết.

Thị trưởng thành phố Gaza Yahya Sarraj chia sẻ với The Times of Israel rằng: "Có hy vọng về một tương lai mới và một cuộc sống hòa bình ở Gaza".

Theo giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận đạt được giữa Israel và Hamas, hàng chục con tin Israel bị giam giữ tại Gaza sẽ được trả tự do, đổi lại Israel sẽ thả gần 2.000 tù nhân Palestine; đợt viện trợ lớn cũng sẽ được đưa vào Gaza,...

Tại Israel, người thân của các con tin cũng đổ ra đường phố để ăn mừng sau khi Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn một.