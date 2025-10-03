Hà Nội

Thế giới

Khi nào Hamas phản hồi đề xuất hòa bình cho Gaza của ông Trump?

Một quan chức của Hamas cho biết lực lượng này sẽ sớm phản hồi đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza.

An An (Theo AJ)

Al Jazeera đưa tin ngày 2/10, Mohammed Nazzal, một quan chức của Hamas, ngày 2/10 cho biết lực lượng này đang thảo luận về đề xuất của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza. Hamas nói sẽ sớm phản hồi về đề xuất này.

"Hamas, với tư cách là đại diện của phong trào kháng chiến Palestine, có quyền bày tỏ quan điểm của mình theo hướng phục vụ lợi ích của người dân Palestine", Nazzal nhấn mạnh.

hamas.png
Lực lượng Hamas nói sẽ sớm phản hồi đề xuất về chấm dứt xung đột ở Gaza của Tổng thống Trump. Ảnh: Sputnik.

Hôm 2/10, Tổng thống Trump đã đặt ra thời hạn 3 đến 4 ngày cho lực lượng Hamas để phản hồi đề xuất.

Nhà Trắng cho biết ông Trump hy vọng Hamas sẽ chấp nhận đề xuất của ông về Gaza, đồng thời nhấn mạnh rằng Tổng thống Mỹ có thể cảnh báo hậu quả nếu nhóm này không làm như vậy.

Theo Al Jazeera, người dân Palestine mong muốn xung đột kết thúc, nhưng nhiều người cho rằng đề xuất này có lợi nhiều cho Israel.

Trong các cuộc đàm phán trước đây, Hamas nhấn mạnh rằng Israel phải rút quân hoàn toàn khỏi Dải Gaza, bày tỏ rằng họ đang tìm kiếm một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, với sự đảm bảo rằng các gia đình phải di dời có thể trở về nhà, đặc biệt là ở phía bắc Gaza, nơi lực lượng Israel đang tăng cường các cuộc tấn công.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty cho biết ông đang phối hợp cùng Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ để thuyết phục Hamas chấp nhận đề xuất của ông Trump.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza trước đó

Nguồn video: X/RT
#Hamas phản hồi đề xuất hòa bình Gaza #xung đột Gaza #Hamas và Israel #đàm phán Gaza #giải pháp hòa bình Palestine #quân đội Israel Gaza

Bài liên quan

Thế giới

Thủ tướng Israel xin lỗi vụ tập kích Doha, Qatar nói gì?

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây xin lỗi Qatar về vụ tập kích của Tel Aviv nhằm vào các lãnh đạo Hamas tại thủ đô Doha trước đó.

Theo Tân Hoa Xã, ngày 29/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã xin lỗi Qatar về vụ tập kích vào Doha trước đó. Động thái này là một sự nhượng bộ hiếm hoi được coi là quan trọng để quốc gia vùng Vịnh tiếp tục vai trò trung gian chủ chốt trong cuộc xung đột ở Gaza.

Lời xin lỗi được Thủ tướng Netanyahu đưa ra trong cuộc điện đàm ba bên với Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Xem chi tiết

Thế giới

Tổng thống Trump nói sắp đạt được thỏa thuận về Gaza

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến ở Gaza đã gần đạt được, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Theo RT, bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng ông sẽ "hoàn thành nhiệm vụ" loại bỏ Hamas khỏi dải đất này.

"Tôi nghĩ chúng ta có thể có một thỏa thuận về Gaza, và rất gần với một thỏa thuận về Gaza", Tổng thống Trump nói trước các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 26/9.

Xem chi tiết

Thế giới

Tổng thống Trump kêu gọi chấm dứt cuộc chiến ở Gaza ngay lập tức

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA), Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cuộc chiến ở Gaza cần phải chấm dứt ngay lập tức.

Theo Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York (Mỹ) vào ngày 23/9. Tổng thống Trump nói rằng cuộc chiến ở Gaza cần phải chấm dứt ngay lập tức, đồng thời gọi việc một số nước phương Tây gần đây công nhận Nhà nước Palestine là "phần thưởng" cho Hamas.

trump4.png
Tổng thống Trump phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23/9/2025. Ảnh: Bloomberg.
Xem chi tiết

