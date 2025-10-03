Khi nào Hamas phản hồi đề xuất hòa bình cho Gaza của ông Trump?

Một quan chức của Hamas cho biết lực lượng này sẽ sớm phản hồi đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza.

Al Jazeera đưa tin ngày 2/10, Mohammed Nazzal, một quan chức của Hamas, ngày 2/10 cho biết lực lượng này đang thảo luận về đề xuất của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza. Hamas nói sẽ sớm phản hồi về đề xuất này.

"Hamas, với tư cách là đại diện của phong trào kháng chiến Palestine, có quyền bày tỏ quan điểm của mình theo hướng phục vụ lợi ích của người dân Palestine", Nazzal nhấn mạnh.

Lực lượng Hamas nói sẽ sớm phản hồi đề xuất về chấm dứt xung đột ở Gaza của Tổng thống Trump. Ảnh: Sputnik.

Hôm 2/10, Tổng thống Trump đã đặt ra thời hạn 3 đến 4 ngày cho lực lượng Hamas để phản hồi đề xuất.

Nhà Trắng cho biết ông Trump hy vọng Hamas sẽ chấp nhận đề xuất của ông về Gaza, đồng thời nhấn mạnh rằng Tổng thống Mỹ có thể cảnh báo hậu quả nếu nhóm này không làm như vậy.

Theo Al Jazeera, người dân Palestine mong muốn xung đột kết thúc, nhưng nhiều người cho rằng đề xuất này có lợi nhiều cho Israel.

Trong các cuộc đàm phán trước đây, Hamas nhấn mạnh rằng Israel phải rút quân hoàn toàn khỏi Dải Gaza, bày tỏ rằng họ đang tìm kiếm một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, với sự đảm bảo rằng các gia đình phải di dời có thể trở về nhà, đặc biệt là ở phía bắc Gaza, nơi lực lượng Israel đang tăng cường các cuộc tấn công.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty cho biết ông đang phối hợp cùng Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ để thuyết phục Hamas chấp nhận đề xuất của ông Trump.

