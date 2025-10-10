Quan chức Hamas nói cuộc chiến ở Gaza 'hoàn toàn chấm dứt'

Một quan chức cấp cao của lực lượng Hamas nói rằng cuộc chiến ở Gaza đã kết thúc.

Theo RT, ông Khalil al-Hayya, một quan chức cấp cao của Hamas, ngày 9/10 cho biết cuộc chiến ở Gaza đã kết thúc, đồng thời nói thêm rằng kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra đánh dấu sự khởi đầu của một "lệnh ngừng bắn vĩnh viễn".

"Hamas đã nhận được sự đảm bảo từ Mỹ và các bên trung gian khác rằng tình trạng thù địch sẽ không tiếp diễn", ông al-Hayya nói với người dân Gaza trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 9/10.

Quan chức cấp cao Hamas Khalil al-Hayya. Ảnh: Anadolu.

Ông al-Hayya nhấn mạnh lực lượng Hamas ở Gaza đã "xử lý có trách nhiệm kế hoạch (hòa bình cho Gaza) của Tổng thống Mỹ" và đã đưa ra phản hồi giúp ngăn chặn tình trạng đổ máu thêm. Ông không nêu rõ nội dung phản hồi nhưng cho biết, thỏa thuận đạt được tại Sharm el-Sheikh (Ai Cập) bao gồm việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza, mở cửa khẩu biên giới Rafah và trao đổi con tin, tù binh.

"Các bên đều xác nhận cuộc chiến ở Gaza đã kết thúc hoàn toàn", vị quan chức Hamas nói tiếp, đồng thời cam kết sẽ hợp tác với tất cả các bên để hoàn thành các bước tiếp theo của thỏa thuận.

Theo Al Jazeera, Chính phủ Israel xác nhận vào sáng ngày 10/10 rằng họ đã chấp thuận giai đoạn một của thỏa thuận ngừng bắn với Hamas tại Gaza. Cuộc tấn công của Israel vào Gaza đã dừng lại vài giờ sau khi thỏa thuận được phê chuẩn.

Tuy nhiên, các quan chức Israel nói rằng lệnh ngừng bắn sẽ chỉ có hiệu lực trong vòng 24 giờ tới. Do vậy, vẫn chưa rõ liệu cuộc chiến ở Gaza có chấm dứt vĩnh viễn hay không.

