Thế giới

Khoảnh khắc cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine bị bắn trên phố

Ông Andrey Parubiy, cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine và từng đóng vai trò nổi bật trong Cách mạng Maidan, đã bị một tay súng bắn tử vong trên phố ở Lviv, Ukraine.

An An (Theo RT)

>>> Mời độc giả xem video: Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine bị bắn trên phố ở Lviv

Nguồn video: X

Theo RT, đoạn video đăng tải trên mạng được cho là đã ghi lại khoảnh khắc cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andrey Parubiy bị bắn tử vong tại thành phố Lviv hôm 30/8.

Đoạn clip dài 24 giây cho thấy một người đàn ông, được cho là ông Parubiy, đang đi bộ trên vỉa hè thì một đối tượng mang theo túi đồ bắt đầu bám theo ông Parubiy.

Kẻ tấn công chĩa thứ gì đó trông giống như một khẩu súng vào lưng ông Parubiy và sau đó tán cây che khuất họ. Một lát sau, tay súng được cho là chạy ngược trở lại theo hướng hắn đã đi. Vì video không có tiếng nên không nghe thấy tiếng súng.

ukraine2.jpg
Kẻ tấn công được cho là đã bắn 8 phát vào ông Andrey Parubiy. Ảnh: X.

Chính quyền Ukraine chưa xác nhận tính xác thực của đoạn phim nhưng những bức ảnh sau đó được chia sẻ trực tuyến cho thấy nghi phạm đi xe đạp điện với một túi chuyển phát nhanh, cũng như thi thể của ông Parubiy trên vỉa hè sau khi cảnh sát đến.

Chính quyền khu vực Lviv xác nhận ông Parubiy đã tử vong trước khi các bác sĩ đến, đồng thời cho biết thêm rằng kẻ nổ súng vẫn đang lẩn trốn.

Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã được Bộ trưởng Nội vụ và Tổng công tố viên thông báo về vụ việc mà ông gọi là "vụ giết người tàn bạo" đối với vị chính trị gia 54 tuổi.

Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc.

Được biết, ông Parubiy là một nghị sĩ kì cựu đến từ tỉnh Lviv, từng tham gia Cách mạng Cam năm 2004 và thành lập các đơn vị tình nguyện tự vệ trong thời kỳ Cách mạng Maidan 2013–2014. Ông giữ chức vụ Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 8/2014. Ông là Chủ tịch Quốc hội Ukraine từ năm 2016 đến năm 2019.

Thế giới

Tổng thống Trump thất vọng với EU và Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tỏ ra thất vọng với EU và Ukraine về lập trường của họ trong việc giải quyết cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow.

Theo RT ngày 28/8, The Atlantic đưa tin, Tổng thống Trump đã tỏ ra thất vọng với liên minh Châu Âu (EU) và Ukraine về lập trường của họ trong việc giải quyết cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow.

trump.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Anadolu.
Thế giới

Tổng thống Ukraine bổ nhiệm Đại sứ mới tại Mỹ

Tổng thống Zelensky đã bổ nhiệm cựu Phó Thủ tướng và quan chức hàng đầu về hội nhập châu Âu Olga Stefanishina làm Đại sứ mới của UKraine tại Mỹ.

RT đưa tin ngày 27/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bổ nhiệm cựu Phó Thủ tướng và quan chức hàng đầu về hội nhập châu Âu Olga Stefanishina làm Đại sứ mới tại Mỹ.

ukraine.png
Bà Olga Stefanishina được bổ nhiệm làm Đại sứ Ukraine tại Mỹ. Ảnh: eu-ua.kmu.gov.ua.
Thế giới

Quan chức Mỹ nói về "hạn chót mới" chấm dứt xung đột ở Ukraine

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cho biết Washington hy vọng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ được giải quyết trước cuối năm 2025.

RT đưa tin, phát biểu tại cuộc họp nội các với Tổng thống Donald Trump ngày 26/8, Đặc phái viên Mỹ Witkoff cho biết ông sẽ tham dự cuộc họp về Ukraine và các cuộc xung đột toàn cầu khác trong suốt tuần này.

"Chúng tôi hy vọng sẽ giải quyết được các cuộc xung đột trước cuối năm nay", ông Witkoff nói.

