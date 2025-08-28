Tổng thống Ukraine bổ nhiệm Đại sứ mới tại Mỹ

Tổng thống Zelensky đã bổ nhiệm cựu Phó Thủ tướng và quan chức hàng đầu về hội nhập châu Âu Olga Stefanishina làm Đại sứ mới của UKraine tại Mỹ.

RT đưa tin ngày 27/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bổ nhiệm cựu Phó Thủ tướng và quan chức hàng đầu về hội nhập châu Âu Olga Stefanishina làm Đại sứ mới tại Mỹ.

Bà Olga Stefanishina được bổ nhiệm làm Đại sứ Ukraine tại Mỹ. Ảnh: eu-ua.kmu.gov.ua.

Trong bài phát biểu vào tối 27/8, Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng "các thủ tục chính thức đã hoàn tất" và ông đã chỉ đạo bà Stefanishina "thực hiện đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã đạt được ở Washington, chủ yếu trong lĩnh vực quốc phòng".

Bà Olga Stefanishina từng giữ chức Phó Thủ tướng và là Bộ trưởng Tư pháp Ukraine từ năm 2024 trước khi được bổ nhiệm tạm thời làm Đặc phái viên tại Mỹ vào tháng 7/2025.

Tháng trước, Cục Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) xác nhận họ đã mở cuộc điều tra về những hành vi lạm dụng có thể xảy ra liên quan đến Cơ quan Quản lý và Thu hồi Tài sản (ARMA), sau khi một cuộc điều tra của giới truyền thông cho thấy chồng cũ của bà Stefanishina có liên quan đến các vụ chuyển nhượng tài sản đáng ngờ.

Mặc dù chưa có cáo buộc chính thức nào được đưa ra, nhưng cuộc điều tra trước khi xét xử đã được xác nhận chỉ vài ngày trước khi ông Zelensky đột ngột tước bỏ quyền độc lập của các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine.

Động thái này của ông Zelensky đã gây ra làn sóng phản đối từ người dân ở Ukraine và EU. Tổng thống Zelensky sau đó buộc phải đảo ngược quyết định và khôi phục quyền tự chủ cho NABU và Văn phòng Công tố Đặc biệt Chống Tham nhũng (SAPO).

Trong một cuộc phỏng vấn tháng trước, bà Stefanishina nhấn mạnh rằng bà đã ly hôn từ năm 2017 và "không liên quan" đến các hoạt động kinh doanh của chồng cũ, nói rằng mối quan hệ của họ chỉ giới hạn trong các vấn đề liên quan đến con cái.

Bất chấp những tranh cãi, Tổng thống Zelensky vẫn ca ngợi kinh nghiệm của bà Stefanishina, nói rằng an ninh lâu dài của Ukraine phụ thuộc vào mối quan hệ với Washington và bày tỏ hy vọng về sự "tiến triển nhanh chóng trong mối quan hệ" với Mỹ.

