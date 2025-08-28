Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Tổng thống Ukraine bổ nhiệm Đại sứ mới tại Mỹ

Tổng thống Zelensky đã bổ nhiệm cựu Phó Thủ tướng và quan chức hàng đầu về hội nhập châu Âu Olga Stefanishina làm Đại sứ mới của UKraine tại Mỹ.

An An (Theo RT)

RT đưa tin ngày 27/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bổ nhiệm cựu Phó Thủ tướng và quan chức hàng đầu về hội nhập châu Âu Olga Stefanishina làm Đại sứ mới tại Mỹ.

ukraine.png
Bà Olga Stefanishina được bổ nhiệm làm Đại sứ Ukraine tại Mỹ. Ảnh: eu-ua.kmu.gov.ua.

Trong bài phát biểu vào tối 27/8, Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng "các thủ tục chính thức đã hoàn tất" và ông đã chỉ đạo bà Stefanishina "thực hiện đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã đạt được ở Washington, chủ yếu trong lĩnh vực quốc phòng".

Bà Olga Stefanishina từng giữ chức Phó Thủ tướng và là Bộ trưởng Tư pháp Ukraine từ năm 2024 trước khi được bổ nhiệm tạm thời làm Đặc phái viên tại Mỹ vào tháng 7/2025.

Tháng trước, Cục Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) xác nhận họ đã mở cuộc điều tra về những hành vi lạm dụng có thể xảy ra liên quan đến Cơ quan Quản lý và Thu hồi Tài sản (ARMA), sau khi một cuộc điều tra của giới truyền thông cho thấy chồng cũ của bà Stefanishina có liên quan đến các vụ chuyển nhượng tài sản đáng ngờ.

Mặc dù chưa có cáo buộc chính thức nào được đưa ra, nhưng cuộc điều tra trước khi xét xử đã được xác nhận chỉ vài ngày trước khi ông Zelensky đột ngột tước bỏ quyền độc lập của các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine.

Động thái này của ông Zelensky đã gây ra làn sóng phản đối từ người dân ở Ukraine và EU. Tổng thống Zelensky sau đó buộc phải đảo ngược quyết định và khôi phục quyền tự chủ cho NABU và Văn phòng Công tố Đặc biệt Chống Tham nhũng (SAPO).

Trong một cuộc phỏng vấn tháng trước, bà Stefanishina nhấn mạnh rằng bà đã ly hôn từ năm 2017 và "không liên quan" đến các hoạt động kinh doanh của chồng cũ, nói rằng mối quan hệ của họ chỉ giới hạn trong các vấn đề liên quan đến con cái.

Bất chấp những tranh cãi, Tổng thống Zelensky vẫn ca ngợi kinh nghiệm của bà Stefanishina, nói rằng an ninh lâu dài của Ukraine phụ thuộc vào mối quan hệ với Washington và bày tỏ hy vọng về sự "tiến triển nhanh chóng trong mối quan hệ" với Mỹ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nga và Ukraine trao đổi tù binh

Nguồn video: RT
#Tổng thống Ukraine #Đại sứ Ukraine tại Mỹ #Olga Stefanishina #Bổ nhiệm đại sứ Ukraine #Quan hệ Ukraine-Mỹ #Chính trị Ukraine

Bài liên quan

Thế giới

Tổng thống Zelensky nói gì về cuộc gặp với ông Trump tại Nhà Trắng?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ca ngợi cuộc hội đàm vừa qua với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng là cuộc gặp tốt nhất mà họ từng có.

Theo RT, Tổng thống Ukraine Zelensky đã gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng hôm 18/8, 3 ngày sau khi hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska diễn ra.

Tổng thống Zelensky ca ngợi cuộc hội đàm này với Tổng thống Trump là cuộc gặp tốt nhất mà họ từng có. Trong cuộc gặp, lãnh đạo Mỹ và Ukraine đã thảo luận về đảm bảo an ninh tiềm năng (cho Kiev) và con đường hướng tới hòa bình với Nga.

Xem chi tiết

Thế giới

Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ đến Mỹ vào tuần sau

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo ông sẽ đến Washington vào tuần tới để hội đàm trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

RT đưa tin, Tổng thống Zelensky thông báo trên Telegram vào ngày 16/8 rằng ông sẽ đến Washington vào tuần tới để hội đàm trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Tổng thống Trump đã thông báo cho tôi về cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga, về những điểm chính của cuộc trò chuyện. Tôi sẽ thảo luận với Tổng thống Trump tất cả chi tiết về việc chấm dứt cuộc xung đột tại Washington vào ngày 18/8. Cám ơn lời mời của Ngài", Tổng thống Zelensky cho biết.

Xem chi tiết

Thế giới

Động thái của Tổng thống Ukraine trước hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trước khi cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ diễn ra vào ngày 15/8.

Theo RT, Tổng thống Zelensky đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Modi vào ngày 11/8 để thảo luận về cuộc xung đột Ukraine và quan hệ song phương. Trong một tuyên bố, New Delhi cho biết ông Modi tái khẳng định lập trường kiên định và nhất quán của Ấn Độ trong việc ủng hộ một giải pháp hòa bình.

Thủ tướng Modi khẳng định Ấn Độ vẫn cam kết đóng góp mọi khả năng có thể để giúp sớm đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột (Nga-Ukraine).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới