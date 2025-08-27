Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Quan chức Mỹ nói về "hạn chót mới" chấm dứt xung đột ở Ukraine

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cho biết Washington hy vọng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ được giải quyết trước cuối năm 2025.

An An (Theo RT)

RT đưa tin, phát biểu tại cuộc họp nội các với Tổng thống Donald Trump ngày 26/8, Đặc phái viên Mỹ Witkoff cho biết ông sẽ tham dự cuộc họp về Ukraine và các cuộc xung đột toàn cầu khác trong suốt tuần này.

"Chúng tôi hy vọng sẽ giải quyết được các cuộc xung đột trước cuối năm nay", ông Witkoff nói.

my1.png
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: Getty.

Trong một cuộc phỏng vấn tiếp theo với Fox News, Đặc phái viên Witkoff cho biết mặc dù Tổng thống Trump đã bày tỏ sự thất vọng với cả Moscow và Kiev, nhưng ít nhất phía Nga đã "đưa ra một đề xuất hòa bình".

Vị quan chức Mỹ thừa nhận rằng sự nhượng bộ về lãnh thổ có thể không phải là điều mà người Ukraine có thể chấp nhận, nhưng nhấn mạnh rằng chính quyền Tổng thống Trump đã đưa các bên đến gần với thỏa thuận hơn bao giờ hết.

"Một đề xuất hòa bình đang được thảo luận. Chúng tôi đang ở giai đoạn mà chúng tôi nghĩ rằng hồi kết đã rất gần... Đội ngũ của chúng tôi đang làm việc về đề xuất này và chúng tôi hy vọng rằng vào cuối năm nay, và có thể sớm hơn một chút, chúng ta thực sự có thể đạt được thỏa thuận hòa bình đó", ông nói.

Theo ông Witkoff, Tổng thống Nga Putin đã bày tỏ mong muốn chấm dứt xung đột và thảo luận sâu sắc với Tổng thống Trump về lập trường của Moscow tại hội nghị thượng đỉnh Alaska ngày 15/8.

Mặc dù không có chi tiết về bất kỳ thỏa thuận nào được công bố, Moscow từ lâu khẳng định rằng một giải pháp hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được nếu Kiev đồng ý không bao giờ gia nhập NATO; thực hiện phi quân sự hóa và phi phát xít hóa, đồng thời thừa nhận thực tế lãnh thổ trên thực địa, bao gồm việc Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye đã trở thành một phần của Nga.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump chào đón Tổng thống Putin tại Alaska ngày 15/8

Nguồn video: RT
#xung đột Ukraine #giải pháp hòa bình Ukraine #đàm phán Ukraine Mỹ #đề xuất hòa bình Ukraine #tổng thống Trump Ukraine #xung đột Nga Ukraine

Bài liên quan

Thế giới

Mỹ nói Nga đã nhượng bộ đáng kể trong hòa đàm Ukraine

Theo Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Nga đã có những nhượng bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine.

Theo ABC News, trong cuộc phỏng vấn được phát sóng trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 24/8 cho biết, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Nga đã "linh hoạt" trong một số yêu cầu của họ.

"Tôi nghĩ rằng Nga đã có những nhượng bộ đáng kể trong cuộc đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine. Họ thực sự sẵn sàng linh hoạt trong một số yêu cầu cốt lõi của mình. Họ đã thảo luận về những gì cần thiết để chấm dứt xung đột. Tất nhiên, họ vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng, nếu không xung đột đã kết thúc. Nhưng chúng tôi đang tham gia vào tiến trình ngoại giao này một cách thiện chí", ông Vance nói.

Xem chi tiết

Thế giới

Tổng thống Trump nói về triển vọng hòa bình giữa Nga và Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết triển vọng về đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine sẽ trở nên rõ ràng "trong vòng hai tuần tới".

Theo Anadolu, Tổng thống Trump đã ấn định khung thời gian hai tuần để đánh giá các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine trong bối cảnh ông chủ Nhà Trắng đang tăng cường nỗ lực đàm phán để chấm dứt xung đột.

"Tôi nghĩ là trong vòng hai tuần nữa, chúng ta sẽ biết được kết quả. Sau đó, có lẽ chúng ta sẽ phải áp dụng một chiến thuật khác. Hãy chờ xem. Chúng ta sẽ sớm biết thôi", Tổng thống Trump nói.

Xem chi tiết

Thế giới

Ông Zelensky đề xuất địa điểm diễn ra cuộc gặp với Tổng thống Putin

Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã loại trừ khả năng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow.

Theo RT ngày 21/8, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã loại trừ khả năng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Moscow. Thay vào đó, ông đề xuất cuộc đàm phán được tổ chức tại một khu vực trung lập của châu Âu.

"Chắc chắn sẽ không có cuộc gặp nào ở Moscow", ông Zelensky nói với các phóng viên hôm 21/8, nhưng không nêu rõ chi tiết. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm, ông muốn Mỹ điều phối các cuộc đàm phán với Nga, nhưng cũng muốn các đồng minh châu Âu của Kiev tham gia.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Israel oanh kích dữ dội thủ đô Yemen

Israel oanh kích dữ dội thủ đô Yemen

Theo phương tiện truyền thông liên kết với Houthi, ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong cuộc tấn công của Israel vào thủ đô Sanaa, Yemen.