Quan chức Mỹ nói về "hạn chót mới" chấm dứt xung đột ở Ukraine

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cho biết Washington hy vọng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ được giải quyết trước cuối năm 2025.

RT đưa tin, phát biểu tại cuộc họp nội các với Tổng thống Donald Trump ngày 26/8, Đặc phái viên Mỹ Witkoff cho biết ông sẽ tham dự cuộc họp về Ukraine và các cuộc xung đột toàn cầu khác trong suốt tuần này.

"Chúng tôi hy vọng sẽ giải quyết được các cuộc xung đột trước cuối năm nay", ông Witkoff nói.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: Getty.

Trong một cuộc phỏng vấn tiếp theo với Fox News, Đặc phái viên Witkoff cho biết mặc dù Tổng thống Trump đã bày tỏ sự thất vọng với cả Moscow và Kiev, nhưng ít nhất phía Nga đã "đưa ra một đề xuất hòa bình".

Vị quan chức Mỹ thừa nhận rằng sự nhượng bộ về lãnh thổ có thể không phải là điều mà người Ukraine có thể chấp nhận, nhưng nhấn mạnh rằng chính quyền Tổng thống Trump đã đưa các bên đến gần với thỏa thuận hơn bao giờ hết.

"Một đề xuất hòa bình đang được thảo luận. Chúng tôi đang ở giai đoạn mà chúng tôi nghĩ rằng hồi kết đã rất gần... Đội ngũ của chúng tôi đang làm việc về đề xuất này và chúng tôi hy vọng rằng vào cuối năm nay, và có thể sớm hơn một chút, chúng ta thực sự có thể đạt được thỏa thuận hòa bình đó", ông nói.

Theo ông Witkoff, Tổng thống Nga Putin đã bày tỏ mong muốn chấm dứt xung đột và thảo luận sâu sắc với Tổng thống Trump về lập trường của Moscow tại hội nghị thượng đỉnh Alaska ngày 15/8.

Mặc dù không có chi tiết về bất kỳ thỏa thuận nào được công bố, Moscow từ lâu khẳng định rằng một giải pháp hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được nếu Kiev đồng ý không bao giờ gia nhập NATO; thực hiện phi quân sự hóa và phi phát xít hóa, đồng thời thừa nhận thực tế lãnh thổ trên thực địa, bao gồm việc Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye đã trở thành một phần của Nga.

