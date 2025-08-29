Tổng thống Trump thất vọng với EU và Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tỏ ra thất vọng với EU và Ukraine về lập trường của họ trong việc giải quyết cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow.

Theo RT ngày 28/8, The Atlantic đưa tin, Tổng thống Trump đã tỏ ra thất vọng với liên minh Châu Âu (EU) và Ukraine về lập trường của họ trong việc giải quyết cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Anadolu.

Tổng thống Trump đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 15/8 và sau đó gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington. Ông chủ trương một nền hòa bình lâu dài thay vì ngừng bắn và thúc đẩy vào một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky.

Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, Tổng thống Trump đã phàn nàn rằng hoạt động ngoại giao cấp cao của ông không mang lại kết quả nào, theo một số quan chức thân cận với Nhà Trắng.

Tổng thống Trump thể hiện "sự thất vọng" với ông Zelensky và EU vì không thực tế trong các yêu cầu của họ, nói rằng Ukraine sẽ cần phải từ bỏ một số lãnh thổ để chấm dứt xung đột.

Kể từ sau cuộc hội đàm với Tổng thống Zelensky, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng việc Ukraine giành lại Crimea và gia nhập NATO đều là "bất khả thi", đồng thời thúc giục nhà lãnh đạo Ukraine "thể hiện sự linh hoạt".

Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho rằng Kiev không quan tâm đến hòa bình mà chỉ tập trung vào việc thành lập các liên minh quân sự chống Nga.

>>> Mời độc giả xem video về cuộc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine