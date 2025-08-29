Hà Nội

Thế giới

Tổng thống Trump thất vọng với EU và Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tỏ ra thất vọng với EU và Ukraine về lập trường của họ trong việc giải quyết cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow.

An An (Theo RT)

Theo RT ngày 28/8, The Atlantic đưa tin, Tổng thống Trump đã tỏ ra thất vọng với liên minh Châu Âu (EU) và Ukraine về lập trường của họ trong việc giải quyết cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow.

trump.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Anadolu.

Tổng thống Trump đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 15/8 và sau đó gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington. Ông chủ trương một nền hòa bình lâu dài thay vì ngừng bắn và thúc đẩy vào một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky.

Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, Tổng thống Trump đã phàn nàn rằng hoạt động ngoại giao cấp cao của ông không mang lại kết quả nào, theo một số quan chức thân cận với Nhà Trắng.

Tổng thống Trump thể hiện "sự thất vọng" với ông Zelensky và EU vì không thực tế trong các yêu cầu của họ, nói rằng Ukraine sẽ cần phải từ bỏ một số lãnh thổ để chấm dứt xung đột.

Kể từ sau cuộc hội đàm với Tổng thống Zelensky, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng việc Ukraine giành lại Crimea và gia nhập NATO đều là "bất khả thi", đồng thời thúc giục nhà lãnh đạo Ukraine "thể hiện sự linh hoạt".

Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho rằng Kiev không quan tâm đến hòa bình mà chỉ tập trung vào việc thành lập các liên minh quân sự chống Nga.

>>> Mời độc giả xem video về cuộc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine

Nguồn video: RT
Thế giới

Quan chức Mỹ nói về "hạn chót mới" chấm dứt xung đột ở Ukraine

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cho biết Washington hy vọng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ được giải quyết trước cuối năm 2025.

RT đưa tin, phát biểu tại cuộc họp nội các với Tổng thống Donald Trump ngày 26/8, Đặc phái viên Mỹ Witkoff cho biết ông sẽ tham dự cuộc họp về Ukraine và các cuộc xung đột toàn cầu khác trong suốt tuần này.

"Chúng tôi hy vọng sẽ giải quyết được các cuộc xung đột trước cuối năm nay", ông Witkoff nói.

Xem chi tiết

Thế giới

Tổng thống Trump nói về triển vọng hòa bình giữa Nga và Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết triển vọng về đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine sẽ trở nên rõ ràng "trong vòng hai tuần tới".

Theo Anadolu, Tổng thống Trump đã ấn định khung thời gian hai tuần để đánh giá các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine trong bối cảnh ông chủ Nhà Trắng đang tăng cường nỗ lực đàm phán để chấm dứt xung đột.

"Tôi nghĩ là trong vòng hai tuần nữa, chúng ta sẽ biết được kết quả. Sau đó, có lẽ chúng ta sẽ phải áp dụng một chiến thuật khác. Hãy chờ xem. Chúng ta sẽ sớm biết thôi", Tổng thống Trump nói.

Xem chi tiết

Thế giới

Ông Trump nói về cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Putin và ông Zelensky

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine nên có cuộc gặp riêng trước khi hội nghị thượng đỉnh hòa bình 3 bên tiềm năng diễn ra.

Theo RT, Tổng thống Trump đã hội đàm với Tổng thống Nga Putin tại Alaska hôm 15/8 và gặp nhà lãnh đạo UKraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng 3 ngày sau đó. Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh rằng các bên cần bắt đầu nỗ lực hướng tới một nền hòa bình lâu dài mà không cần ngừng bắn trước.

"Tôi đã có một cuộc hội đàm rất tốt đẹp với Tổng thống Putin. Tôi cũng đã có một cuộc gặp rất thành công với Tổng thống Zelensky. Và giờ tôi nghĩ, sẽ tốt hơn nếu hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine gặp nhau trực tiếp mà không có tôi. Tôi muốn xem điều gì sẽ xảy ra", Tổng thống Trump ngày 19/8 cho biết.

Xem chi tiết

