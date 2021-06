Top loài vật có thị lực "siêu đỉnh cao", nhìn rõ cả tia cực tím

Ong: Đây là loài có thị lực kỳ lạ bởi chỉ có thể nhìn thấy một số màu nhất định. Chúng nhìn màu đỏ thành màu đen, tuy nhiên lại nhìn được tia cực tím. Ngoài ra, loài ong có thể cảm nhận được thế giới với tốc độ nhanh hơn so với mắt con người gấp 3 lần. Ruồi: Thị lực kỳ lạ của loài ruồi giúp chúng có thể nhìn thấy tia cực tím. Đặc biệt, trường nhìn của ruồi được chia thành các ô nhỏ, mỗi ô hoạt động như một con mắt khiến loài côn trùng này như có hàng ngàn những con mắt nhỏ xíu cùng hoạt động một lúc để tạo ra một hình ảnh duy nhất. Cá mập: Thị lực kỳ lạ của cá mập thể hiện ở chỗ chúng không thể nhìn thấy màu sắc, chúng chỉ có thể phân biệt các sắc thái màu xám. Nhưng bù lại chúng có thể nhìn rất rõ dưới nước. Bướm: Loài côn trùng thú vị này có thị lực không được sắc nét lắm nhưng chúng lại có thể nhìn thấy nhiều sắc thái hơn so với con người, thậm chí chúng có thể nhìn thấy được cả ánh sáng tia cực tím. Tắc kè hoa: Mỗi mắt của tắc kè hoa có thể hoạt động độc lập với nhau giúp tầm quan sát của loài này lên tới 360 độ. Khi hai mắt cùng tập trung về một hướng, thị lực của chúng vô cùng chính xác. Ngoài ra, tắc kè hoa cũng có khả năng nhìn thấy tia cực tím. Chó: Loài chó nhìn thế giới xung quanh luôn có vẻ mờ mờ do chúng có thị lực kém và mắt chúng không đủ nhạy cảm để thu nhận hầu hết các màu sắc. Nhưng chúng lại có thể nhìn rất rõ vào ban đêm, chúng rất nhạy cảm với chuyển động và có thể cảm nhận được các chiều không gian khác nhau. Cá: Các loài cá cảnh mà chúng ta thường nuôi có thể nhìn thấy các tia cực tím và mọi thứ ở gần tầm nhìn của chúng sẽ được phóng đại lên. Chim: Loài chim có một thị lực cực kỳ tinh nhanh. Chúng có thể nhìn thấy rất rõ ràng trong điều kiện không có ánh sáng, và dùng khả năng này để săn mồi vào ban đêm. Vào ban ngày, chúng có thể nhìn thấy được những dải màu sắc mà con người không thể nhìn thấy được, kể cả tia cực tím. Chuột: Thế giới trong mắt loài chuột chỉ mờ mờ, chậm chạp và toàn bộ bao phủ màu xanh nước biển nhạt hoặc màu xanh lá cây. Đặc biệt, mỗi con ngươi của một con chuột có thể cử động độc lập nên loài gặm nhấm này có thể nhìn thấy hai quang cảnh cùng một lúc. Ngựa: Chắc nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết rằng ngựa không bao giờ nhìn được cái gì ở ngay trước mũi của chúng do mắt nằm ở vị trí hai bên đầu. Nhưng điều này lại giúp chúng canh chừng được mọi nguy hiểm có thể xảy ra ở xung quanh. Mời độc giả xem video:Chiều cao của người Việt vươn lên top 4 khu vực Đông Nam Á. Nguồn: VTV24.

Ong: Đây là loài có thị lực kỳ lạ bởi chỉ có thể nhìn thấy một số màu nhất định. Chúng nhìn màu đỏ thành màu đen, tuy nhiên lại nhìn được tia cực tím. Ngoài ra, loài ong có thể cảm nhận được thế giới với tốc độ nhanh hơn so với mắt con người gấp 3 lần. Ruồi: Thị lực kỳ lạ của loài ruồi giúp chúng có thể nhìn thấy tia cực tím. Đặc biệt, trường nhìn của ruồi được chia thành các ô nhỏ, mỗi ô hoạt động như một con mắt khiến loài côn trùng này như có hàng ngàn những con mắt nhỏ xíu cùng hoạt động một lúc để tạo ra một hình ảnh duy nhất. Cá mập: Thị lực kỳ lạ của cá mập thể hiện ở chỗ chúng không thể nhìn thấy màu sắc, chúng chỉ có thể phân biệt các sắc thái màu xám. Nhưng bù lại chúng có thể nhìn rất rõ dưới nước. Bướm: Loài côn trùng thú vị này có thị lực không được sắc nét lắm nhưng chúng lại có thể nhìn thấy nhiều sắc thái hơn so với con người, thậm chí chúng có thể nhìn thấy được cả ánh sáng tia cực tím. Tắc kè hoa: Mỗi mắt của tắc kè hoa có thể hoạt động độc lập với nhau giúp tầm quan sát của loài này lên tới 360 độ. Khi hai mắt cùng tập trung về một hướng, thị lực của chúng vô cùng chính xác. Ngoài ra, tắc kè hoa cũng có khả năng nhìn thấy tia cực tím. Chó: Loài chó nhìn thế giới xung quanh luôn có vẻ mờ mờ do chúng có thị lực kém và mắt chúng không đủ nhạy cảm để thu nhận hầu hết các màu sắc. Nhưng chúng lại có thể nhìn rất rõ vào ban đêm, chúng rất nhạy cảm với chuyển động và có thể cảm nhận được các chiều không gian khác nhau. Cá: Các loài cá cảnh mà chúng ta thường nuôi có thể nhìn thấy các tia cực tím và mọi thứ ở gần tầm nhìn của chúng sẽ được phóng đại lên. Chim: Loài chim có một thị lực cực kỳ tinh nhanh. Chúng có thể nhìn thấy rất rõ ràng trong điều kiện không có ánh sáng, và dùng khả năng này để săn mồi vào ban đêm. Vào ban ngày, chúng có thể nhìn thấy được những dải màu sắc mà con người không thể nhìn thấy được, kể cả tia cực tím. Chuột: Thế giới trong mắt loài chuột chỉ mờ mờ, chậm chạp và toàn bộ bao phủ màu xanh nước biển nhạt hoặc màu xanh lá cây. Đặc biệt, mỗi con ngươi của một con chuột có thể cử động độc lập nên loài gặm nhấm này có thể nhìn thấy hai quang cảnh cùng một lúc. Ngựa: Chắc nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết rằng ngựa không bao giờ nhìn được cái gì ở ngay trước mũi của chúng do mắt nằm ở vị trí hai bên đầu. Nhưng điều này lại giúp chúng canh chừng được mọi nguy hiểm có thể xảy ra ở xung quanh. Mời độc giả xem video:Chiều cao của người Việt vươn lên top 4 khu vực Đông Nam Á. Nguồn: VTV24.