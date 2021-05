Giật mình ảnh chụp Trái đất từ vũ trụ ngày càng giống sao Hỏa

Phi hành gia Thomas Pesquet từ Cơ quan Vũ trụ châu Âu hiện đang làm việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), đã chụp được khoảnh khắc Trái Đất trông giống hệt sao Hỏa khi nhìn từ trên cao. "Không có đám mây nào chắn tầm nhìn, màu đất đỏ thì trải dài đến chân trời. Tôi đã nhầm lẫn mình đang bay trên sao Hỏa khi thấy khung cảnh này", Pesquet chia sẻ. Thực chất đây là khoảnh khắc trạm ISS bay qua vùng đất đỏ của một sa mạc. Dù không tiết lộ vị trí cụ thể, nhưng nhiều người cho rằng dãy núi màu sẫm trong ảnh có thể là dãy Tibesti nằm giữa Chad và Libya, Bắc Phi. Tibesti là dãy núi này nằm ở Sahara - sa mạc chiếm tới 31% lục địa châu Phi và nổi tiếng với những vùng cát mênh mông có màu đỏ cam đặc trưng có phần giống sao Hỏa. Bề mặt của sao Hỏa được bao phủ bởi tầng phong hóa, gồm có sắt oxit có màu giống như lớp gỉ sắt trên Trái đất. Đây chính là nguyên nhân tạo màu đỏ cho hành tinh này. Những cơn bão mang lớp bụi đỏ này bay vào khí quyển bao quanh sao Hỏa khiến chúng ta nhìn thấy hành tinh này có màu đỏ cam. Chính tàn tích từ một ngôi sao đã chết hình thành nên hệ mặt trời của chúng ta. Lõi của 4 hành tinh đất đá - gồm sao Thủy, sao Kim, sao Hỏa và Trái đất được tạo thành do các phần tử sắt trong không gian kết hợp. Chính vì vậy, những hành tinh này đều có trọng lượng riêng cao và chứa nhiều sắt cũng như kim loại nặng. Do Trái đất của chúng ta đủ lớn nên sắt được nén vào trong lõi. Sao Hỏa không thể làm điều đó nên sắt của hành tinh này không chỉ tồn tại trông lõi mà còn ở những tầng trên của hành tinh này Sao Hỏa là một hành tinh đất đá với khí quyển mỏng, những đặc điểm trên bề mặt có nét giống với cả các hố va chạm trên Mặt Trăng và các núi lửa, thung lũng, sa mạc và chỏm băng ở cực trên Trái Đất.Bầu khí quyển sao Hỏa mỏng hơn 61 lần so với bầu khí quyển của Trái Đất, và nó bao gồm gần như hoàn toàn carbon dioxide, thứ chỉ chiếm 0,04% trong khí quyển Trái Đất. Giống Trái đất, sao Hỏa cũng có những chỏm băng ở các cực. Chỏm băng ở phía Bắc sâu đến 2 dặm và có diện tích lớn hơn tiểu bang Texas một chút. Việc thiếu thảm thực vật dẫn đến Hỏa là hành tinh thường xảy ra những cơn bão bụi. Những cơn bão này giống với cơn bão xảy ra ở trên Trái Đất và có khả năng gây ra xói mòn đất theo thời gian. Thực tế, khí quyển sao Hỏa chỉ đậm đặc bằng 1% khí quyển Trái Đất. Ảnh chụp của phi hành gia Pesquet thể hiện rõ khí quyển xanh đặc trưng của hành tinh chúng ta nên đây chỉ là một khu vực nhỏ có khoảnh khắc giống hành tinh Đỏ. Mời các bạn xem video: Mô phỏng cuộc sống trên sao Hỏa. Nguồn: VTC

