NASA đang “đúng lộ trình” để đưa người lên định cư trên Sao Hỏa

Chúng ta không thể chuyển đủ nước lên Sao Hỏa vì rất tốn kém và phải có hệ thống hậu cần khổng lồ. Do đó từ năm 2015, NASA đã bắt tay vào nghiên cứu xác định các mỏ băng có thể tiếp cận dưới bề mặt Sao Hỏa để phục vụ cho những người đầu tiên lên định cư trên Sao Hỏa. NASA đang áp dụng chiến lược tìm kiếm những nơi gần nguồn nước để định cư giống như tổ tiên của chúng ta. Nhiệm vụ của xe tự hành Perseverance là một trong những bước đi đầu tiên. Dựa theo dữ liệu do các tàu thăm dò Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter và Mars Global Surveyor thu thập được, đến nay NASA đã có thể phác họa bản đồ chi tiết các điểm nước ngầm trong khuôn khổ dự án Lập bản đồ băng dưới bề mặt (SWIM). Vị trí băng ngầm được xác định ở bán cầu bắc của Sao Hỏa. Bản đồ này còn là cơ sở để các chuyên gia NASA tiến hành đánh giá các địa điểm có thể đưa con người hạ cánh trên Sao Hỏa. Đó sẽ là khu vực ở bán cầu bắc dưới vùng cực Sao Hỏa. Các kỹ sư của NASA đang nghiên cứu thêm thông tin về thành phần các lớp đất đá bao phủ băng ngầm dưới bề mặt Sao Hỏa để xác định xem phải sử dụng công cụ nào để đào lấy nước. Nếu chúng ta hy vọng đưa những người đầu tiên lên Sao Hỏa định cư trong những năm 2030, nhiều chuyến thám hiểm Sao Hỏa phục vụ cho mục tiêu trên phải được thực hiện trong những năm 2020. Tháng 7/2020, Trung Quốc cũng đã khởi động dự án đưa tàu thăm dò Thiên Vấn 1 lên Sao Hỏa để nghiên cứu bản đồ phân bố băng dưới bề mặt Sao Hỏa và lập bản đồ cấu trúc địa chất Sao Hỏa. Ngày 3-2 NASA thông báo đã ký thỏa thuận hợp tác với ba cơ quan nghiên cứu vũ trụ gồm Cơ quan Vũ trụ Canada (CSA), Cơ quan Thám hiểm vũ trụ Nhật (JAXA) và Cơ quan Vũ trụ Ý (ASI) thực hiện dự án Người lập bản đồ băng thăm dò Sao Hỏa. Việc định cư trên hành tinh đỏ là thách thức đối với con người do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt ở đây, ví dụ như nhiệt độ dưới 0 độ C hay bầu khí quyển rất mỏng, … Một chuyến đi chinh phục Sao Hỏa táo bạo bao gồm cả việc mất tới 9 tháng để đưa những người tình nguyện lên hành tinh đỏ và những người này đều biết rằng họ sẽ không bao giờ quay trở về Trái đất. Điều này là do cho phí đưa các phi hành gia trở về Trái đất sẽ khiến cho dự án trở nên đắt đỏ quá mức. Những người tình nguyện sẽ được cung cấp mọi thứ cần thiết để họ có thể tự xoay sở trên Sao Hỏa.

