Biến khoáng sét, bột sắn thành phân bón thông minh cực rẻ

TS. Trần Quốc Toàn cho biết, một trong những yếu tố tạo ra thành công của phân bón nhả chậm thông minh đến từ việc các nhà khoa học lựa chọn các nguyên liệu rẻ tiền, sẵn có của Việt Nam là khoáng sét tự nhiên bentonit và bột sắn. Theo TS. Trần Quốc Toàn, phân bón nhả chậm gồm hai phần: lớp vỏ bọc (polyme) và phần lõi (chứa chất dinh dưỡng). Phần lõi chứa chất dinh dưỡng gồm các loại phân dễ tan như ure, KCl, DAP, MAP.... Ngoài ra các nhà khoa học quyết định đưa khoáng sét tự nhiên bentonit vào với vai trò phụ gia, chất mang, có tính dẻo, dính, dễ dàng cho quá trình tạo viên. Đặc biệt trong quá trình tạo lõi phân bón, để tăng tính kết dính nhà khoa học đã sử dụng thêm chất kết dính, giúp các hạt nhỏ dễ dàng bám dính thành các hạt có kích thước lớn hơn. Với mục đích giảm giá thành sản phẩm, các nhà khoa học biến tính tinh bột sắn bởi NaClO làm chất kết dính. Các nhà khoa học khẳng định, khoáng sét tự nhiên bentonit và bột sắn đều là nguyên liệu rẻ vì vậy sản phẩm này có giá thành bằng khoảng 30-40% phân nhập khẩu và có thể giảm xuống còn 25-30% khi sản xuất lượng lớn. Việc giảm giá thành là một thành công của các nhà khoa học bởi hiện nay trên thị trường dòng phân bón thông minh nhả chậm chủ yếu là nhập ngoại, có giá thành cao lại chưa phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng Việt Nam. Sản phẩm của các nhà khoa học Việt không chỉ có giá thành rẻ, chất lượng tốt mà còn phù hợp với cây trồng Việt Nam, thân thiện môi trường. TS Toàn cho biết, kết quả thử nghiệm phân bón thông minh nhả chậm trên cây chè, bí xanh, cà chua, dược liệu... bước đầu cho kết quả rất khả quan. Phân nhả chậm thông minh của các nhà khoa học Việt giúp giảm lượng phân bón sử dụng từ 20-40% so với phân bón thông thường mà vẫn cho năng suất cao (tăng từ 21-35%). Điều này cho phép giảm số lần bón phân/vụ, tiết kiệm thời gian bón phân, chi phí sản xuất, không ảnh hưởng xấu đến các tính chất lý hóa của đất, thân thiện với môi trường. Ngoài ra, sản phẩm có sự đa dạng về thành phần dinh dưỡng (N,P,K), thời gian nhả (khoảng 3;6;9 tháng), phù hợp với điều kiện khí hậu, từng loại cây trồng ở Việt Nam. Đặc biệt, phân không ảnh hưởng xấu đến tính chất của đất do lớp vỏ bọc polyurethan có khả năng phân hủy sinh học bởi các vi sinh vật trong đất, thân thiện với môi trường, chỉ cần bón 1 lần/vụ. Nhờ tính sáng tạo và khả năng mang lại hiệu quả cao, sản phẩm phân bón nhả chậm thông minh của TS. Trần Quốc Toàn và các cộng sự đã được ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam do Quỹ hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam) tổ chức trao giải ba năm 2019.

