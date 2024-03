Việt Nam phát hiện loài thằn lằn mới tại Hoà Bình

Theo nghiên cứu “A new skink of the genus Scincella Mittleman, 1950 (Squamata: Scincidae) from Hoa Binh Province, northern Vietnam” mới được công bố trên tạp chí Zootaxa, các nhà nghiên cứu gồm GS.TS. Nguyễn Quảng Trường, TS Phạm Thế Cường (Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam); TS. Lê Đức Minh (ĐH Quốc gia Hà Nội) cùng các nhà khoa học trong nước và quốc tế đã phát hiện một loài thằn lằn mới. Họ có khám phá này khi đi thực địa tại khu bảo tồn thiên nhiên ở tỉnh Hòa Bình vào năm 2014 và 2023 để khảo sát quần thể động vật hoang dã địa phương.



Trong lúc tìm kiếm trong khu rừng, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy một số loài thằn sọc không khớp với bất kỳ sinh vật nào đã biết. Do đó, họ đặt tên cho loài thằn lằn mới là Scincella ouboteri hay còn gọi là thằn lằn vảy nhẵn Ouboter. Tên gọi này được đặt theo tên của Paul E. Ouboter - chuyên gia về bò sát đã có những nghiên cứu chi tiết về giống thằn lằn cổ Scincella ở châu Á.

Cận cảnh loài thằn lằn Scincella ouboteri mới phát hiện. thằn lằn mới phát hiện có kích thước “trung bình”, đạt chiều dài khoảng 12 cm. Theo các chuyên gia, mí mắt dưới của chúng có lớp vảy giống như một “tấm kính cửa sổ mờ đục”. Loàimới phát hiện có kích thước “trung bình”, đạt chiều dài khoảng 12 cm. Theo các chuyên gia, mí mắt dưới của chúng có lớp vảy giống như một “tấm kính cửa sổ mờ đục”.

Trong bức ảnh chụp, loài thằn lằn mới có màu “đồng” với sọc đen chạy dọc lưng. Hai bên cơ thể có màu đỏ cam. Bên dưới bụng có màu kem xám. Tính đến thời điểm hiện nay, thằn lằn vảy nhẵn Ouboter chỉ được ghi nhận tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông, tỉnh Hòa Bình. Kết quả phân tích DNA chỉ ra loài thằn lằn mới có ít nhất 8% sự khác biệt di truyền so với các loài thằn lằn cổ Scincella khác.