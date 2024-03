Bí mật 'động trời' ẩn giấu bên trong kiệt tác Mona Lisa

Đại danh họa người Ý Leonardo da Vinci (1452 – 1519) đã được thế giới công nhận là một thiên tài toàn năng trên nhiều lĩnh vực như kiến trúc, điêu khắc, y học, tự nhiên, nghiên cứu khoa học, hội họa…Đặc biệt trong lĩnh vực hội họa, ông đã đóng góp cho nền nghệ thuật nhân loại bằng kiệt tác "Bữa ăn tối cuối cùng" tại Tu viện Saint Maria delle Grazie (Millan – Ý), "Người Vitruvius", "Lady with an Ermine"… và đặc sắc nhất vẫn là bức họa nàng Mona Lisa. Có thể khẳng định, nụ cười cùng đôi mắt bí ẩn của nàng Mona Lisa đã làm các nhà nghiên cứu phải đau đầu trong suốt nhiều năm liền. Mới đây, khi phóng to lên 400 lần, những bí mật bị ém nhẹm bên trong kiệt tác Mona Lisa đã được hé lộ. Đầu tiên, dưới phần nền của bức tranh, sau khi phóng to, nhà nghiên cứu đã phát hiện ra hình dáng của 4 con vật - vượn, sư tử, trâu và rắn - ẩn sau đó. Một họa sĩ suy đoán rằng chúng có thể tượng trưng cho sự đố kỵ và cái ác. Thứ hai, một khuôn mặt phụ nữ khác được phát hiện đằng sau gương mặt của Mona Lisa. Các nhà nghiên cứu tin rằng đó có thể là mẹ của Leonardo da Vinci, với ngoại hình rất giống với ông. Cuối cùng, Mona Lisa trong bức tranh không có lông mày và lông mi, và khi phóng to lên nhiều lần, có hai chữ cái LV được phát hiện trong mắt phải của cô, có thể là viết tắt theo tên của Leonardo da Vinci. Những phát hiện này đã gây ra nhiều tranh luận và tăng thêm sự quan tâm vào bức tranh huyền thoại này, nhưng chỉ có Leonardo da Vinci mới có thể xác nhận chính xác về những bí mật ẩn trong tác phẩm của mình. Ngày nay, Mona Lisa là bức họa giá trị nhất thế giới. Nụ cười bí ẩn của nàng kéo hàng triệu lượt khách du lịch đến bảo tàng Louvre mỗi năm. Mời quý độc giả xem thêm video: Giật mình phát hiện 3 bí mật khi phóng to tuyệt tác “Mona Lisa”.

