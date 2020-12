Úc: Cháy rừng khiến Kangaroo tấn công, cướp đồ ăn của người dân

Con Kangaroo đực to lớn đã đứng quan sát đánh giá Mitchell Robinson một lúc trước khi nhảy tới và tung đòn tấn công anh ở thị trấn South West Rocks thuộc vùng ven biển Mid North, bang New South Wales, Australia. Con Kangaroo dùng chi trước đấm Mitchell Robinson sau đó đạp anh ngã xuống đất. Cảnh tượng được các thành viên trong gia đình Robinson ghi lại từ xa. Theo họ, con Kangaroo lảng vảng trong khoảng sân trước nhà vài lần và đào hố. Khi vụ tấn công xảy ra, Robinson đang cố gắng bảo vệ các con trước con vật hung dữ. Cư dân ở South West Rocks cho biết Kangaroo đang trở thành vấn đề trong vùng. Sau đợt cháy rừng phá hủy môi trường sống của kangaroo vào mùa hè, chúng thường xuyên mò vào thị trấn để kiếm thức ăn. Trước đó, Kangaroo “cà khịa” con người đã không còn là chuyện quá lạ ở Australia nữa. Nạn nhân lần này là cô Patsy Brown, sống tại Bargara, Queensland đang vui vẻ đón năm mới thì cô phát hiện một Kangaroo lảng vảng trong khu vườn nhà mình vào đầu năm nay. Thế nhưng, mọi chuyện lại vượt quá tầm kiểm soát của Patsy khi con Kangaroo lọt được vào nhà thông qua cửa kính chắn gió. Sau đó, nó phát hiện ra toàn bộ số lương thực của cô và gia đình và bắt đầu hồn nhiên đánh chén, cứ như đang ở nhà mình vậy. Lúc này, Patsy không kiềm chế được, lập tức lên tiếng xua đuổi nó. Ấy vậy mà con Kangaroo ngang ngược chẳng những không hoảng sợ mà còn bình tĩnh đứng dậy, quay lại tấn công cô. Patsy cho biết cú đấm của con Kangaroo này mạnh đến nỗi khiến cô gục ngã xuống sàn ngay sau đó. Thế nhưng nó vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục lao vào giẫm đạp và cào cấu cô. Kết quả là nạn nhân của chúng ta bị gãy cổ tay, toàn thân bầm tím với nhiều vết thương chảy máu không ngừng. Rất may là chồng của cô đã can thiệp kịp thời để có thể đuổi con Kangaroo và đưa cô đi cấp cứu. Trước đó, cũng tại Queensland đã xuất hiện 1 con Kangaroo cao đến 1,8 mét thản nhiên phá nát khu vườn của một người dân địa phương. Sau đó, nó còn tung tăng xuống phố cà khịa thêm 3 người khác, trước khi đánh một cụ bà đến mức phải nhập viện. Thời tiết nắng nóng kéo dài ở Australia cũng được coi là một trong những nguyên nhân khiến loài Kangaroo trở nên hung hăng hơn, thường xuyên xuất hiện ở những khu vực đông dân cư. Cơ quan Di sản và Môi trường bang New South Wales cũng khuyến cáo người dân nên hạ thấp đầu và tay để tránh thu hút sự chú ý của Kangaroo. Nếu cần thiết, có thể rút lui trong tư thế khom người hoặc bò tới vị trí an toàn.

