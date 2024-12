Bộ tộc người bí ẩn biệt lập hoàn toàn với văn minh loài người

Bộ tộc Massaco sống biệt lập sâu trong rừng Amazon, Brazil, không tiếp xúc với thế giới hiện đại. Ngôn ngữ, tín ngưỡng và cấu trúc xã hội của họ vẫn là một bí ẩn. (Ảnh: The Guardian) Họ không mặc quần áo, sử dụng cung dài 3 mét để săn bắn, và thường di chuyển làng theo mùa trong rừng.(Ảnh: Libertatea) Dân số của bộ tộc đã tăng gấp đôi từ thập niên 1990, hiện ước tính khoảng 200–250 người.(Ảnh: Survival International) Họ bảo vệ lãnh thổ bằng cách cắm hàng ngàn đinh nhọn để ngăn người ngoài xâm nhập.(Ảnh: The Guardian) Quỹ Dân tộc Bản địa Quốc gia Brazil (Funai) sử dụng máy ảnh tự động và để lại dụng cụ kim loại làm quà tặng để tránh người Massaco mạo hiểm ra ngoài tìm công cụ.(Ảnh: The New York Times) Những bức ảnh mới cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của bộ tộc, dù họ đối mặt áp lực từ nạn phá rừng, nông nghiệp, và khai thác trái phép.(Ảnh: The Guardian) Có sự tương đồng giữa người Massaco và người Sirionó ở Bolivia, nhưng danh tính thật sự của họ vẫn chưa rõ.(Ảnh: The Guardian) Bộ tộc Massaco là minh chứng cho khả năng sinh tồn của con người trước môi trường khắc nghiệt và áp lực từ thế giới bên ngoài.(Ảnh: The Guardian) Mời quý độc giả xem video: Cuộc sống của bộ tộc “người cá” lặn biển như “nhảy múa"

