Phát hiện 'kho báu' khủng niên đại hàng ngàn năm ngoài biển

Một kho báu gồm hơn 30.000 đồng xu cổ niên đại từ thế kỷ thứ 4 đã được tìm thấy ngoài khơi bờ biển Sardinia, Ý. (Ảnh: DNVN) Một thợ lặn vô danh phát hiện kho báu này khi lặn sâu dưới thảm cỏ biển gần thị trấn Arzachena.(Ảnh: DNVN) Những đồng xu này là đồng follis, loại tiền tệ phổ biến của La Mã và Byzantine, được đúc từ năm 324 đến trước năm 346.(Ảnh: DNVN) Phần lớn các đồng xu được tìm thấy ở tình trạng gần như nguyên vẹn, chỉ vài đồng bị hư hại nhẹ.(Ảnh: The Brighter Side of News) Vị trí phát hiện gợi ý đây có thể là di tích của một vụ đắm tàu cổ đại.(Ảnh: Arkeonews) Phát hiện này hứa hẹn cung cấp thông tin quý giá về lịch sử giao thương hàng hải và tầm ảnh hưởng của Đế chế La Mã.(Ảnh: NewsNation) Các chuyên gia kêu gọi áp dụng công nghệ hiện đại để bảo quản và phục hồi những đồng xu này khỏi nguy cơ hư hại.(Ảnh: Gallura Oggi) Cuộc khảo sát khu vực phát hiện đang diễn ra để làm rõ bối cảnh lịch sử của kho báu.(Ảnh: The Gaze) Mời quý độc giả xem thêm video: Loạt kho báu mất tích bí ẩn khiến “thợ săn” nhận “kết đắng”.

Một kho báu gồm hơn 30.000 đồng xu cổ niên đại từ thế kỷ thứ 4 đã được tìm thấy ngoài khơi bờ biển Sardinia, Ý. (Ảnh: DNVN) Một thợ lặn vô danh phát hiện kho báu này khi lặn sâu dưới thảm cỏ biển gần thị trấn Arzachena.(Ảnh: DNVN) Những đồng xu này là đồng follis, loại tiền tệ phổ biến của La Mã và Byzantine, được đúc từ năm 324 đến trước năm 346.(Ảnh: DNVN) Phần lớn các đồng xu được tìm thấy ở tình trạng gần như nguyên vẹn, chỉ vài đồng bị hư hại nhẹ.(Ảnh: The Brighter Side of News) Vị trí phát hiện gợi ý đây có thể là di tích của một vụ đắm tàu cổ đại.(Ảnh: Arkeonews) Phát hiện này hứa hẹn cung cấp thông tin quý giá về lịch sử giao thương hàng hải và tầm ảnh hưởng của Đế chế La Mã .(Ảnh: NewsNation) Các chuyên gia kêu gọi áp dụng công nghệ hiện đại để bảo quản và phục hồi những đồng xu này khỏi nguy cơ hư hại.(Ảnh: Gallura Oggi) Cuộc khảo sát khu vực phát hiện đang diễn ra để làm rõ bối cảnh lịch sử của kho báu.(Ảnh: The Gaze) Mời quý độc giả xem thêm video: Loạt kho báu mất tích bí ẩn khiến “thợ săn” nhận “kết đắng”.