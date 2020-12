Top đồng hồ thông minh chính hãng giá “mềm” làm quà mùa giáng sinh

Đồng hồ Xiaomi Amazfit Bip có trọng lượng chỉ là 32 g nên rất nhẹ, có 4 phiên bản màu sắc tha hồ lựa chọn. Màn hình sắc nét, được bảo vệ bởi kính Corning Gorilla Glass 3 sẽ hạn chế trầy xước, nứt vỡ khi xảy ra va đập. Được tích hợp chip GPS Sony, có thể định vị 2 chế độ GPS + GLONASS. Đồng hồ Amazfit còn có khả năng kháng bụi, kháng nước đạt chuẩn IP68. Amazfit Bip được hãng sản xuất bổ sung thêm các tính năng đo nhịp tim để thông báo ngay lập tức về tình trạng sức khoẻ của chủ nhân. Ngoài ra, việc kiểm tra tin nhắn ứng dụng, SMS hoặc thực hiện các cuộc gọi cũng sẽ trở nên tiện lợi và nhanh chóng. Giá bán tham khảo: 1.290.000 vnđ. Đồng hồ thông minh Xiaomi Amazfit Pace được trang bị bộ xử lý lõi kép tốc độ 1.2 GHz, bộ nhớ RAM 512 MB và ROM 4 GB đủ để vận hành với hệ điều hành riêng cùng các tính năng xem giờ, theo dõi sức khỏe, đo nhịp tim, đếm bước đi, thông báo cuộc gọi và tin nhắn SMS và lưu trữ các thông số về tình trạng sức khỏe. Thiết kế thời trang, tinh tế: Được thiết kế với dây đeo ôm gọn cổ tay, mặt tròn, trọng lượng chỉ 53,7 g nên vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái cho người đeo. Dây đeo có chuẩn 22mm và nó thích hợp cho bạn gắn bất kỳ loại dây 22 mm nào. Việc này giúp bạn thoải mái lựa chọn dây đeo theo sở thích Có khả năng chống nước IP67. Giúp bạn đeo nó khi tắm, đi dưới trời mưa mà không cần lo lắng gì hết. Màn hình cảm ứng, kích thước khá lớn, hiển thị được nhiều thông tin: Màn hình này luôn sáng giúp bạn có thể xem giờ bất cứ khi nào bạn muốn. Nó cũng có nhiều chế độ hiển thị đồng hồ chờ rất đẹp và phong cách cho bạn thoải mái lựa chọn. Giá tham khảo: 2 triệu đồng.Đồng hồ thông minh Garmin Vivoactive 3 - sản phẩm kế nhiệm của Garmin Vivomove HR Sport là chiếc đồng hồ được đánh giá cao bởi tính năng hỗ trợ và khả năng hoạt động tốt ngoài trởi. Đây có thể coi là chiếc đồng hồ lai giữa đồng hồ thể thao và đồng hồ thông minh có mức giá "dễ thở". Garmin Vivoactive 3 có thể sử dụng cho khoảng 5 - 7 ngày cho 1 lần sạc. Thời lượng pin này khá tốt cho một chiếc đồng hồ thể thao với phân khúc giá tầm trung. Đặc biệt là nó còn đi kèm thêm chức năng tự thiết kế bài luyện tập riêng. Giá tham khảo: 6 triệu đồng. Đồng hồ thông minh Huawei Watch 2 có vẻ ngoài sang trọng, lịch lãm cũng như kiểu dáng thể thao. Chiếc đồng hồ này sở hữu mặt tròn truyền thống với kích thước mặt đồng hồ lên tới 43mm. Do đó, nó sẽ vừa vặn hơn khi được đeo trên người có cổ tay to. Thiết kế hoàn thiện khá tốt, khối lượng nhẹ. Thời lượng pin 1.5 đến 2 ngày, tùy dùng nhiều hay ít. Hệ điều hành Android Wear 2.0 chạy ổn định. Đồng hồ có phiên bản cho phép lắp SIM 4G, có GPS. Chống nước tốt với tiêu chuẩn IP68. Trang bị màn hình AMOLED, cho phép đặt chế độ Always On Display. Giá tham khảo: Khoảng hơn 3 triệu đồng. Đồng hồ thông minh chính hãng Fitbit Versa nằm trong số ít Smartwatch đáng chú ý hiện nay bởi sự hoàn thiện trong thiết kế kiểu dáng và tập trung vào các tính năng hoạt động thể dục thể thao như theo dõi sức khỏe, hỗ trợ luyện tập nhằm cải thiện sức khỏe người dùng. Đây cũng là chiếc đồng hồ thông minh đầy cá tính, phù hợp với rất nhiều đối tượng sử dụng. Thiết kế đẹp, kiểu dáng thời trang, thích hợp với nhiều người dùng khác nhau. Độ sáng màn hình cao, sử dụng được cả khi nắng gắt. Tính năng theo dõi sức khỏe đa dạng. Hỗ trợ nhiều chế độ luyện tập khác nhau. Giá tham khảo: có giá từ 2 triệu đến 3 triệu đồng.

