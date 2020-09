Đồng hồ thông minh “khổng lồ” của 40 năm trước dùng để xem TV

Seiko C153 là một trong những chiếc đồng hồ thông minh đầu tiên của con người, ra đời năm 1977, nhưng thực chất lại được sử dụng như một chiếc máy tính toán học. Máy có một màn hình hiển thị được 3 dòng thông tin, bên dưới màn hình là một cái bàn phím số dùng để tính toán một số bài toán đơn giản. Do kích thước phím quá nhỏ nên người ta phải dùng một cây bút có đầu nhỏ thì mới thao tác được. Thời còn chưa có Apple Watch hay Galaxy Watch,...Casio luôn thống trị trong lĩnh vực đồng hồ điện tử và Casio AX-210 là chiếc đồng hồ lịch tháng cực độc của hãng. Nó có một màn hình khá to, vừa thể hiện được một mặt đồng hồ vừa có cả lịch tháng đồng thời hỗ trợ đến 3 âm báo nhạc báo thức khác nhau. Một chiếc đồng hồ có thể chơi game ư? Đúng như tên gọi, chiếc Casio Game-10 này được tích hợp một game nhỏ giúp người đeo có thể giải trí lúc rảnh rỗi với trò chơi là phiên bản kết hợp giữa game Space Invaders và Defender. Có thể bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng chiếc đồng hồ thông minh của gần 40 năm trước được sử dụng để...xem TV - chức năng sẽ khiến nhiều smartwatch hiện đại ngày nay phải thèm thuồng. Seiko TV Watch được trang bị một màn hình LCD 1,25" dùng để xem TV. Tuy nhiên vào thời đó người ta còn phải đem theo một bộ Receiver gắn ngoài dùng để thu tín hiệu sóng TV, kết nối nó với đồng hồ thì nó mới xem TV được. Đồng hồ chơi game có Joystick và phím bấm GCE Arcade-Time xuất hiện năm 1982 có tới 4 game khác nhau. Đặc biệt Joystick điều khiển và phím "Fire" để bắn trong game khiến nhiều game thủ thích thú. Trông thì thật đơn thuần nhưng chiếc Casio TE-2500 này không chỉ có chức năng xem giờ mà còn có thể tra từ điển. Thiết bị này có thể dịch ngôn ngữ từ tiếng Anh sang Tây Ban Nha, dịch được một số câu đàm thoại dùng trong du lịch với các ngôn ngữ Pháp, Đức và cả Nhật Bản. Đây là chiếc đồng hồ thông minh "khổng lồ" của 40 năm trước, được tích hợp thêm bàn phím to như máy tính ngày nay. Đồng hồ Data-2000 kết nối với một bàn phím gắn ngoài hoặc thậm chí là máy vi tính, truyền dữ liệu qua đó và có bộ nhớ riêng để lưu trữ một số ghi chép hay thiết lập cuộc hẹn... Cách đây gần 40 năm, người ta đã có thể nghe được cả đài AM và FM bằng chiếc đồng hồ Radio Watch của hãng Citizen. Và tất nhiên sau đó, chiếc đồng hồ có thể nghe nhạc cũng ra đời. Tuy nhiên không phải nhạc MP3 mà là các đoạn nhạc chuông đơn giản, bao gồm các giai điệu nổi tiếng thời đó, mỗi bài tượng trưng cho âm báo thức của mỗi ngày trong tuần. Casio TM-100 - chiếc smartwatch thời xưa được ví là sẽ biến bạn thành một ngôi sao mọi lúc mọi nơi. Đồng hồ được tích hợp một cái anten, microphone và chức năng truyền tải tín hiệu âm thanh qua sóng radio. Chỉ cần kéo anten lên, chỉnh tần số phù hợp và nói vào micro, giọng nói hay giọng hát của bạn sẽ vang lên thông qua các máy FM gần đó đang ở cùng tần số. Hướng dẫn lựa chọn đồng hồ thông minh cho trẻ | VTC1

