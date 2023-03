Top 10 loài rùa độc đáo nhất quả đất, Việt Nam có 2 loài

Rùa cổ rắn Úc (Chelodina longicollis) dài 25 cm, phân bố ở Australia. Loài rùa nước ngọt nhút nhát này có cổ dài bất thường, hữu dụng khi chúng vươn đầu lên mặt nước để bắt mồi. Rùa mata mata (Chelus fimbriatus) dài 50 cm, phân bố ở Nam Mỹ. Vẻ ngoài dị thường giúp loài rùa này ngụy trang dưới nền suối có nhiều lá cây mục. Chúng có tập tính mai phục và hút con mồi vào miệng.Rùa đầu to (Platysternon megacephalum) dài 18 cm, phân bố ở Nam Á và Đông Nam Á, gồm Việt Nam. Loài rùa nhỏ sống trong các dòng suối này có thân dẹt, đầu rất lớn, hàm khỏe và đuôi dài. Chúng thường bò sát đáy suối chứ hiếm khi bơi. Rùa cá sấu lớn (Macrochelys temminckii) dài 80 cm, phân bố ở Bắc Mỹ. Mai của loài rùa nước ngọt to lớn này có ba hàng tấm sừng gồ lên. Chúng nằm dưới nước, dùng đầu lưỡi trông như con giun để nhử con mồi đến và đớp gọn. Rùa gai (Heosemys spinosa) dài 22 cm, là loài bản địa của Đông Nam Á. Khi còn non, cạnh bên mai của loài rùa này có các gai sắc nhọn, khiến chúng trở thành thứ "khó nuốt" với các loài săn mồi. Gai sẽ mất dần khi rùa trưởng thành. Rùa mái nhà Assam (Pangshura sylhetensis) dài 20 cm, được ghi nhận ở phía Đông Bangladesh và bang Assam của Ấn Độ. Loài rùa này được nhận biết dễ dàng nhờ phần đỉnh mai nhô cao có gai nổi bật. Rùa sao Ấn Độ (Geochelone elegans) dài 38 cm, phân bố ở những vùng khô hạn của Ấn Độ và Sri Lanka. Do mai có hoa văn được đánh giá là đẹp bậc nhất trong các loài rùa, rùa sao Ấn Độ đã được nhân nuôi để làm thú cưng ở nhiều nơi. Rùa cạn Galapagos (Chelonoidis elephantopus) dài 1,2 mét, phân bố ở quần đảo Galapagos. Loài rùa chủ yếu ăn thực vật này là loài rùa cạn lớn bậc nhất thế giới. Chúng có đến 11 phân loài sống trên những hòn đảo khác nhau ở Galapagos. Rùa da (Dermochelys coriacea) dài 1,5 mét, sống ở các vùng biển trên toàn cầu, gồm Biển Đông của Việt Nam. Là loài rùa lớn nhất thế giới, mai rùa da không có tấm sừng mà chỉ có lớp da mềm bao phủ một lớp mô dầu cách nhiệt. Chúng chủ yếu ăn sứa biển. Rùa sông mũi lợn (Carettochelys insculpta) dài 70 cm, phân bố ở New Guinea và Bắc Australia. Đây là loài rùa nước ngọt duy nhất trên thế giới có chi biển đổi hoàn toàn thành "mái chèo" như rùa biển. Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.

