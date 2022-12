Điểm danh 25 loài rùa bản địa quý hiếm của Việt Nam (1)

Ba ba gai (Palea steindachneri). Họ: Ba ba (Trionychidae). Kích thước: Dài 43 cm. Khu vực phân bố: Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum. Tình trạng: Cực kỳ nguy cấp (Sách Đỏ IUCN). Ảnh: iNaturalist. Ba ba Nam bộ (Amyda cartilaginea). Họ: Ba ba (Trionychidae). Kích thước: Dài 83 cm. Khu vực phân bố: Thừa Thiên - Huế, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Kiên Giang và vùng Nam bộ. Tình trạng: Sắp nguy cấp (Sách Đỏ IUCN). Ảnh: Wikipedia. Ba ba trơn (Pelodiscus sinensis). Họ: Ba ba (Trionychidae). Kích thước: Dài 45 cm. Khu vực phân bố: Phân bố rộng từ đồng bằng đến miền núi trên cả nước. Tình trạng: Sắp nguy cấp (Sách Đỏ IUCN). Ảnh: Wikipedia. Giải, hay rùa mai mềm khồng lồ châu Á (Pelochelys cantorii). Họ: Ba ba (Trionychidae). Kích thước: Dài 70-100 cm. Khu vực phân bố: Lai Châu, Hà Tây, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hòa. Tình trạng: Cực kỳ nguy cấp (Sách Đỏ IUCN). Ảnh: CEPF. Giải sin-hoe, hay rùa hồ Gươm, giải Thượng Hải (Rafetus swinhoei). Họ: Ba ba (Trionychidae). Kích thước: Dài 1,1 mét. Khu vực phân bố: Phú Thọ (Hạ Hoà), Hà Nội (Hồ Gươm), Hà Tây (Bằng Tạ), Hoà Bình (Lương Sơn), Thanh Hoá (Sông Mã). Tình trạng: Cực kỳ nguy cấp (Sách Đỏ IUCN). Ảnh: AFP/Getty Images. Rùa ba gờ (Malayemys subtrijuga). Họ: Rùa đầm (Geoemydidae). Kích thước: Dài 21 cm. Khu vực phân bố: Đồng Nai, Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau. Tình trạng: Sắp bị đe dọa (Sách Đỏ IUCN). Ảnh: Wikipedia. Rùa bốn mắt (Sacalia quadriocellata). Họ: Rùa đầm (Geoemydidae). Kích thước: Dài 12-15 cm. Khu vực phân bố: Các khu rừng ở Lào Cai (Bảo Hà), Quảng Ninh (Tân Ấp) Hà Tĩnh (Vụ Quang) Quảng Nam - Đà Nẵng (Phúc Sơn). Tình trạng: Cực kỳ nguy cấp (Sách Đỏ IUCN). Ảnh: Wikipedia. Rùa câm (Mauremys mutica). Họ: Rùa đầm (Geoemydidae). Kích thước: Dài 20 cm. Khu vực phân bố: Miền Bắc và miền Trung. Tình trạng: Cực kỳ nguy cấp (Sách Đỏ IUCN). Ảnh: iNaturalist. Rùa Trung bộ (Mauremys annamensis). Họ: Rùa đầm (Geoemydidae). Kích thước: Dài 17 cm. Khu vực phân bố: Đà Nẵng, Quảng Nam. Tình trạng: Cực kỳ nguy cấp (Sách Đỏ IUCN). Ảnh: Nordens Ark. Rùa cổ sọc (Mauremys sinensis). Họ: Rùa đầm (Geoemydidae). Kích thước: Dài 20-25 cm. Khu vực phân bố: Vĩnh Phúc, Hà Tây (cũ), Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam và Bình phước. Tình trạng: Cực kỳ nguy cấp (Sách Đỏ IUCN). Ảnh: Wikipedia. Rùa cổ bự (Siebenrockiella crassicollis). Họ: Rùa đầm (Geoemydidae). Kích thước: Dài 20 cm. Khu vực phân bố: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước cho đến Cà Mau. Tình trạng: Nguy cấp (Sách Đỏ IUCN). Ảnh: iNaturalist. Rùa đất lớn (Heosemys grandis). Họ: Rùa đầm (Geoemydidae). Kích thước: Dài 40 cm. Khu vực phân bố: Gia Lai, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bình Phước và các tỉnh Nam Bộ. Tình trạng: Cực kỳ nguy cấp (Sách Đỏ IUCN). Ảnh: Wikipedia. Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.

