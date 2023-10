Tiết lộ cực bất ngờ về loài sơn dương "quý như vàng" của Việt Nam

Sơn dương, tên gọi đầy đủ là sơn dương lục địa (Capricornis milneedwardsii), là một loài động vật cỡ lớn thuộc họ Trâu bò (Bovidae) sinh sống ở Việt Nam. Các cá thể trưởng thành của loài này dài 1,4-1,8 mét, nặng 120-150 kg. Ảnh: Wikipedia. Chúng có cơ thể vạm vỡ, chắc khỏe, toàn thân phủ lông dầy, dài, cứng màu xám đen hoặc xám tro. Từ trán đến vai lông rất dài tạo thành bờm. Đuôi rất ngắn. Ảnh: Thai National Parks. Trên đỉnh đầu sơn dương có đám lông dài tạo thành bờm, có những chùm lông dài phủ từ tai đến góc miệng. Cả con đực và cái đều có sừng ngắn không dài quá 30 cm, mút sừng nhọn cong về phía sau. Ảnh: Wikipedia. Chúng sống ở những vùng rừng núi đá, chủ yếu là vùng núi đá vôi ở độ cao từ 50-2.000 mét so với mặt biển. Nơi ở, trú ẩn thường là hang hốc đá. Loài vật này giống dê ở chỗ rất giỏi leo trèo trên đá. Ảnh: ZooChat. Sơn dương sống thành từng nhóm 3-4 cá thể, con già thường sống đơn độc. Chúng hoạt động vào ban ngày, kiếm ăn ở lưng chừng núi đá và cả trên đỉnh núi. Thức ăn là thảm thực vật rừng, địa y trên núi đá. Ảnh: Thai National Parks. Mùa sinh sản của sơn dương tập trung vào tháng 3-4, thời gian có chửa 210-240 ngày, mỗi năm đẻ 1 lứa, mỗi lứa 1 con. Ảnh: BioLib. Ở Việt Nam, sơn dương sống ở các tỉnh Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lạng Sơn, Hòa Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kontum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Ảnh: Wikipedia. Tuy có vùng phân bố rộng, số lượng sơn dương không nhiều. Do vùng hoạt động cá thể không lớn và ổn định lâu dài nên chúng dễ bị săn bắn và bẫy bắt, thực tế là đã bị săn bắn và bẫy bắt trong suốt nhiều năm. Ảnh: Mammal Watching. Các vùng rừng núi đá mà sơn dương sinh sống cũng đã và đang bị tàn phá nặng nề ở nhiều nơi do phá rừng, khai thác đá... làm cho môi trường sống ngày càng bị thu hẹp, vùng phân bố bị chia cắt. Ảnh: Pardicolor. Hiện tại, sơn dương đã được đưa vào Sách Đỏ Việt Nam, được bảo vệ bằng nhiều nghị định và văn bản pháp luật khác nhau. Việc săn bắn, bẫy, buôn bán sơn dương bị nghiêm cấm tuyệt đối. Người vi phạm phải đối diện với việc bị truy tố hình sự. Ảnh: Wikiwand. Nhiều vùng có sơn dương sinh sống ở Việt Nam đã được quy hoạch thành các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, như các vườn quốc gia Bạch Mã, Bidoup Núi Bà, Kon Ka Kinh, Phong Nha - Kẻ Bàng, Chư Yang Sin... Ảnh: Thai National Parks. Trên thế giới, sơn dương lục địa được ghi nhận ở Ấn Độ (Assam), Đông Nam Á và Nam Trung Quốc. Chúng thuộc diện loài Sắp nguy cấp trong Sách Đỏ IUCN. Ảnh: Wikipedia. Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.

