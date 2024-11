Kinh hoàng du khách bị 'quái vật biển' tấn công khi đang lướt sóng

Ngày 1/11, một nam du khách 61 tuổi bị cá mập cắn đứt chân khi lướt sóng ngoài khơi công viên bãi biển Waiehu, Wailuku, Hawaii. Cảnh sát địa phương đã cố gắng cầm máu nhưng phần chân phải từ đầu gối trở xuống của nạn nhân đã bị cắn đứt hoàn toàn. Nam du khách vẫn tỉnh táo khi được điều trị và sau đó được đưa đến trung tâm y tế Maui Memorial trong tình trạng nguy kịch.(Ảnh: CSB News) Sự cố này đã khiến cảnh sát phải đóng cửa công viên bãi biển và đặt biển cảnh báo cá mập, phong tỏa khu vực xảy ra sự việc trong phạm vi khoảng 1,6 km đến trưa 2/11. Lực lượng cứu hỏa và an toàn đại dương Maui cũng tiến hành tuần tra vùng biển để tìm kiếm " quái vật biển". Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết về con cá mập đã tấn công nam du khách.((Ảnh: CNN) Trước đó, một ngư dân ở Đông Timor đã phát hiện thi thể của một phụ nữ trong bụng một con cá mập vào ngày 6/10. Người phụ nữ này được cho là Colleen Monfore, 68 tuổi, đến từ Nam Dakota, Mỹ, người đã mất tích khi lặn biển ở đảo Pulau Reong, Indonesia vào ngày 26/9. (Ảnh: ViralPres) Các đội cứu hộ đã tìm kiếm trong tám ngày nhưng không thành công và phải từ bỏ do điều kiện nguy hiểm trên biển. Thi thể được tìm thấy vẫn mặc bộ đồ lặn màu đen và có vẻ là một phụ nữ phương Tây. (Ảnh: ViralPres) Các viên chức ở Đông Timor đang liên lạc với lực lượng bảo vệ bờ biển Indonesia để xác nhận danh tính của thi thể và kêu gọi cung cấp thông tin về bất kỳ ai mất tích trong khu vực. (Ảnh: Soap Central) Mỗi năm, trên toàn thế giới có khoảng 100 vụ cá mập tấn công được báo cáo, nhưng chỉ một số ít trong đó gây tử vong. (Ảnh: National Geographic) Cá mập thường không coi con người là con mồi tự nhiên. Các vụ tấn công thường xảy ra do nhầm lẫn, khi cá mập tưởng con người là hải cẩu hoặc các loài động vật biển khác mà chúng thường săn mồi. (Ảnh: Australia Wide First Aid) Một số trường hợp khác, cá mập tấn công để bảo vệ lãnh thổ hoặc khi chúng bị giật mình. (Ảnh: NDTV) Trong số hơn 480 loài cá mập, chỉ có ba loài chính thường liên quan đến các vụ tấn công con người: cá mập trắng lớn, cá mập hổ và cá mập bò. Cá mập trắng lớn thường tấn công do nhầm lẫn, trong khi cá mập hổ và cá mập bò có thể tấn công do tính hiếu chiến hoặc bảo vệ lãnh thổ. (Ảnh: Wikipedia) Mặc dù cá mập có thể nguy hiểm, nhưng chúng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái biển và cần được bảo vệ. (Ảnh: Two River Times) Mời quý độc giả xem thêm video: Du khách thản nhiên bơi cùng hàng chục con cá mập.

Ngày 1/11, một nam du khách 61 tuổi bị cá mập cắn đứt chân khi lướt sóng ngoài khơi công viên bãi biển Waiehu, Wailuku, Hawaii. Cảnh sát địa phương đã cố gắng cầm máu nhưng phần chân phải từ đầu gối trở xuống của nạn nhân đã bị cắn đứt hoàn toàn. Nam du khách vẫn tỉnh táo khi được điều trị và sau đó được đưa đến trung tâm y tế Maui Memorial trong tình trạng nguy kịch.(Ảnh: CSB News) Sự cố này đã khiến cảnh sát phải đóng cửa công viên bãi biển và đặt biển cảnh báo cá mập, phong tỏa khu vực xảy ra sự việc trong phạm vi khoảng 1,6 km đến trưa 2/11. Lực lượng cứu hỏa và an toàn đại dương Maui cũng tiến hành tuần tra vùng biển để tìm kiếm " quái vật biển". Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết về con cá mập đã tấn công nam du khách.((Ảnh: CNN) Trước đó, một ngư dân ở Đông Timor đã phát hiện thi thể của một phụ nữ trong bụng một con cá mập vào ngày 6/10. Người phụ nữ này được cho là Colleen Monfore, 68 tuổi, đến từ Nam Dakota, Mỹ, người đã mất tích khi lặn biển ở đảo Pulau Reong, Indonesia vào ngày 26/9. (Ảnh: ViralPres) Các đội cứu hộ đã tìm kiếm trong tám ngày nhưng không thành công và phải từ bỏ do điều kiện nguy hiểm trên biển. Thi thể được tìm thấy vẫn mặc bộ đồ lặn màu đen và có vẻ là một phụ nữ phương Tây. (Ảnh: ViralPres) Các viên chức ở Đông Timor đang liên lạc với lực lượng bảo vệ bờ biển Indonesia để xác nhận danh tính của thi thể và kêu gọi cung cấp thông tin về bất kỳ ai mất tích trong khu vực. (Ảnh: Soap Central) Mỗi năm, trên toàn thế giới có khoảng 100 vụ cá mập tấn công được báo cáo, nhưng chỉ một số ít trong đó gây tử vong. (Ảnh: National Geographic) Cá mập thường không coi con người là con mồi tự nhiên. Các vụ tấn công thường xảy ra do nhầm lẫn, khi cá mập tưởng con người là hải cẩu hoặc các loài động vật biển khác mà chúng thường săn mồi. (Ảnh: Australia Wide First Aid) Một số trường hợp khác, cá mập tấn công để bảo vệ lãnh thổ hoặc khi chúng bị giật mình. (Ảnh: NDTV) Trong số hơn 480 loài cá mập, chỉ có ba loài chính thường liên quan đến các vụ tấn công con người: cá mập trắng lớn, cá mập hổ và cá mập bò. Cá mập trắng lớn thường tấn công do nhầm lẫn, trong khi cá mập hổ và cá mập bò có thể tấn công do tính hiếu chiến hoặc bảo vệ lãnh thổ. (Ảnh: Wikipedia) Mặc dù cá mập có thể nguy hiểm, nhưng chúng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái biển và cần được bảo vệ. (Ảnh: Two River Times) Mời quý độc giả xem thêm video: Du khách thản nhiên bơi cùng hàng chục con cá mập.