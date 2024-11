Xôn xao 'quái ngư' xuất hiện ở hồ nhân tạo

Những con " quái ngư" này nặng hơn 100kg, dài hơn 1 mét, với miệng dài và răng sắc. (Ảnh: Sohu) Được các chuyên gia xác nhận là cá sấu hỏa tiễn, loài này có nguồn gốc từ Bắc Mỹ và nổi tiếng với khả năng ăn thịt và tính gây hại mạnh.(Ảnh: Sohu) Cá sấu hỏa tiễn, hay còn gọi là cá Lepisosteus osseus, thường sống ở sông và hồ của Bắc Mỹ nhưng đã được du nhập vào Trung Quốc do nhu cầu nuôi cá cảnh. (Ảnh: Sohu) Chúng có thể sống tới 10 năm và đẻ tới 150.000 trứng mỗi mùa sinh sản. (Ảnh: Wikipedia) Với cơ thể phủ đầy vảy cứng như "áo giáp" và hàm răng sắc nhọn, chúng có thể gây hại lớn cho hệ sinh thái địa phương.(Ảnh: ResearchGate) Sự xuất hiện của cá sấu hỏa tiễn trong hồ nhân tạo ở Đông Quan được cho là do một số người nuôi cá cảnh hoặc phóng sinh thiếu hiểu biết đã thả chúng vào hồ nhân tạo. (Ảnh: Big Fishes of the World) Việc này đã gây nguy cơ lớn cho hệ sinh thái, và hiện nay, Trung Quốc đã đưa loài này vào danh sách 10 sinh vật xâm lấn chính cần kiểm soát.(Ảnh: Big Fishes of the World) Các chuyên gia khuyến cáo không nên phóng sinh hay thả cá sấu hỏa tiễn vào môi trường tự nhiên và cần thông báo ngay cho các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện sự xuất hiện của chúng.(Ảnh: Sohu) Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hoảng với loài động vật bốc mùi nhất quả đất.

