Thỏ không phải loài vật hiền lành, chúng còn ăn cả xác động vật

Pells, một nghiên cứu sinh tại Đại học Alberta, Canada, đã cảm thấy tò mò sau khi nghe tin đồn rằng thỏ rừng ăn thịt, và hy vọng sẽ nghiên cứu kỹ xem thỏ có ăn thịt không, chúng ăn thịt gì, khi nào và ăn bao nhiêu thịt. Vì lý do này, ông và nhóm của mình đã thiết lập những camera hồng ngoại kích hoạt bằng chuyển động ở hồ Kluane, Yukon, Canada từ năm 2015. Họ đã nghiên cứu hành vi ăn thịt của thỏ snowshoe hoang dã và tìm thấy một số lượng lớn thỏ snowshoe. Tại sao thỏ snowshoe là loài ăn cỏ nhưng lại ăn thịt? Các nhà nghiên cứu tin rằng thức ăn không đủ có thể đã khiến chúng ăn thịt, chúng chỉ ăn xác động vật tìm thấy vào mùa đông khi có ít thực vật. Trên thực tế, chúng hiếm khi ăn những xác này từ tháng 5 đến tháng 8 khi đủ thức ăn. Bên cạnh đó, thỏ cũng có một sở thích khá kỳ quặc trong mắt của con người, chúng ăn phân tươi của chính mình. Bạn có thể thấy điều này là một hành vi gì đó khá kinh tởm, nhưng đây là một phần trong "văn hóa" tiêu hóa của loài thỏ. Thỏ loại bỏ chất thải một cách thường xuyên giống như con người và các loài động vật khác. Chất thải thường được bài tiết ra khỏi một con thỏ dưới dạng viên tròn nhưng sẽ thay đổi hình dạng nếu trong chế độ ăn của chúng không đủ lượng chất xơ và nước. Nhưng những viên phân liên tục được sản xuất này không phải là thứ mà thỏ tiêu thụ. Ngoài các viên phân thông thường mà thỏ sản xuất vào ban ngày, có một loại phân đặc biệt cũng được bài tiết vào ban đêm. Cecotropes, còn được gọi đơn giản là phân ban đêm, là một loại phân khác hoàn toàn với phân thỏ thông thường. Các cecotropes được sản xuất trong manh tràng, một phần của đường ruột của thỏ, bằng cách lên men thức ăn mà chúng đã tiêu thụ. Chúng cũng chỉ được sản xuất vào ban đêm, vì vậy chỉ có thể nhìn thấy một con thỏ thực hiện hành động ăn phân này vào lúc đêm khuya hoặc sáng sớm. Nó hơi giống như sự nhai lại của bò, ngoại trừ việc nhai lại của bò được thực hiện bên trong cơ thể còn thỏ thì thải ra ngoài rồi ăn lại luôn. Những loại phân đặc biệt này chứa nhiều protein và vitamin hơn so với các loại phân bình thường, do đó, bằng cách tiêu thụ phân của nó (và kết hợp với một chế độ ăn uống lành mạnh), một con thỏ chắc chắn sẽ được hấp thụ tất cả các chất dinh dưỡng quan trọng cần thiết để giữ sức khỏe.

