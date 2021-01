Thêm bằng chứng cho thấy Apple sắp ra mắt iPhone gập

Apple đang phát triển một số mô hình iPhone màn hình có thể gập lại linh hoạt. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, quá trình phát triển mới chỉ đang ở giai đoạn đầu, giới hạn ở việc thử nghiệm công nghệ màn hình mới và chưa có bất kỳ mẫu iPhone màn hình gập hoàn chỉnh nào được hoàn thiện. Một trong những thiết kế màn hình gập được Apple đưa ra trước đây bao gồm một phiên bản có thể mở rộng kích thước màn hình ra tương đương iPhone 12 Pro Max (màn hình 6.7 inch). Mục tiêu của màn hình gập là tạo ra một thiết bị có màn hình đủ lớn, nhưng vẫn dễ dàng cất trong túi. Tỷ lệ màn hình sẽ không còn là tỷ lệ rộng nữa, thay vào đó, trông sẽ giống như màn hình của một chiếc iPad mini cỡ nhỏ. Thiết kế màn hình gập của iPhone cũng khác biệt so với các mẫu màn hình gập trên thị trường ở thời điểm hiện tại khi Apple sẽ cải tiến bản lề tới mức gần như vô hình. Tuy nhiên theo một số nguồn tin, hiện Apple vẫn chưa tạo ra một nguyên mẫu nào cho iPhone màn hình gập, và cũng chưa đưa có kế hoạch cho việc ra mắt sản phẩm này. Có thể sẽ phải mất tới vài năm nữa người dùng mới có thể được chứng kiến Apple tung ra mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên, bởi về cơ bản, hiện tại công nghệ màn hình gập vẫn còn đang rất hạn chế, hoặc thậm chí là sẽ "không bao giờ được ra mắt". Trong năm 2020, nhiều thông tin về việc Apple phát triển iPhone màn hình gập đã xuất hiện. Hồi tháng 2 năm ngoái, Apple được phát hiện đã đăng ký bằng sáng chế cho cơ chế hoạt động của bản lề trên smartphone gập. Một số nguồn tin từ Trung Quốc còn cho biết, Apple đã gửi nguyên mẫu của iPhone gập đến hai đối tác gia công cho hãng là Foxconn và New Nikko. Foxconn sẽ chịu trách nhiệm lắp ráp chính, trong khi New Nikko đảm nhiệm quá trình sản xuất bản lề cho smartphone mới. Thế hệ iPhone mới dự kiến sẽ không mang tới quá nhiều thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm là iPhone 12. Nhiều thông tin gần đây cho biết Apple sẽ tung ra iPhone 12S thay vì iPhone 13 bởi năm nay chỉ là năm mà iPhone được trang bị những nâng cấp nhẹ. Mặc dù chỉ là dòng nâng cấp nhẹ của iPhone 12 series, thế nhưng Apple được cho là đang thử nghiệm công nghệ cảm biến vân tay Touch ID dưới màn hình, có thể sử dụng song song cùng với Face ID để nâng cấp khả năng bảo mật của iPhone, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống và ai ai cũng đeo khẩu trang.

Apple đang phát triển một số mô hình iPhone màn hình có thể gập lại linh hoạt. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, quá trình phát triển mới chỉ đang ở giai đoạn đầu, giới hạn ở việc thử nghiệm công nghệ màn hình mới và chưa có bất kỳ mẫu iPhone màn hình gập hoàn chỉnh nào được hoàn thiện. Một trong những thiết kế màn hình gập được Apple đưa ra trước đây bao gồm một phiên bản có thể mở rộng kích thước màn hình ra tương đương iPhone 12 Pro Max (màn hình 6.7 inch). Mục tiêu của màn hình gập là tạo ra một thiết bị có màn hình đủ lớn, nhưng vẫn dễ dàng cất trong túi. Tỷ lệ màn hình sẽ không còn là tỷ lệ rộng nữa, thay vào đó, trông sẽ giống như màn hình của một chiếc iPad mini cỡ nhỏ. Thiết kế màn hình gập của iPhone cũng khác biệt so với các mẫu màn hình gập trên thị trường ở thời điểm hiện tại khi Apple sẽ cải tiến bản lề tới mức gần như vô hình. Tuy nhiên theo một số nguồn tin, hiện Apple vẫn chưa tạo ra một nguyên mẫu nào cho iPhone màn hình gập, và cũng chưa đưa có kế hoạch cho việc ra mắt sản phẩm này. Có thể sẽ phải mất tới vài năm nữa người dùng mới có thể được chứng kiến Apple tung ra mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên, bởi về cơ bản, hiện tại công nghệ màn hình gập vẫn còn đang rất hạn chế, hoặc thậm chí là sẽ "không bao giờ được ra mắt". Trong năm 2020, nhiều thông tin về việc Apple phát triển iPhone màn hình gập đã xuất hiện. Hồi tháng 2 năm ngoái, Apple được phát hiện đã đăng ký bằng sáng chế cho cơ chế hoạt động của bản lề trên smartphone gập. Một số nguồn tin từ Trung Quốc còn cho biết, Apple đã gửi nguyên mẫu của iPhone gập đến hai đối tác gia công cho hãng là Foxconn và New Nikko. Foxconn sẽ chịu trách nhiệm lắp ráp chính, trong khi New Nikko đảm nhiệm quá trình sản xuất bản lề cho smartphone mới. Thế hệ iPhone mới dự kiến sẽ không mang tới quá nhiều thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm là iPhone 12. Nhiều thông tin gần đây cho biết Apple sẽ tung ra iPhone 12S thay vì iPhone 13 bởi năm nay chỉ là năm mà iPhone được trang bị những nâng cấp nhẹ. Mặc dù chỉ là dòng nâng cấp nhẹ của iPhone 12 series, thế nhưng Apple được cho là đang thử nghiệm công nghệ cảm biến vân tay Touch ID dưới màn hình, có thể sử dụng song song cùng với Face ID để nâng cấp khả năng bảo mật của iPhone, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống và ai ai cũng đeo khẩu trang.