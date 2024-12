Sự thật về quái vật tàn ác huyền bí nhất nước Mỹ

Mothman (Người bướm) là một quái vật huyền bí nổi tiếng tại Mỹ, được mô tả với hình dáng nửa người nửa thú, cánh lớn và đôi mắt đỏ rực. (Ảnh: Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage) Sinh vật này xuất hiện nhiều trong truyền thuyết cổ đại và thường được coi là điềm báo trước các tai họa lớn. (Ảnh: Alexandria Ghost Tours) Lần đầu ghi nhận hiện đại về Mothman là năm 1966 tại Point Pleasant, Tây Virginia, khi nhiều người nhìn thấy sinh vật kỳ lạ. (Ảnh: P.U.L.S.E World Edition) Sự kiện sập cầu Bạc năm 1967, khiến 46 người thiệt mạng, được cho là liên quan đến sự xuất hiện của Mothman. (Ảnh: WCHS) Tuy nhiên, các nhà khoa học khẳng định nguyên nhân sập cầu là lỗi kỹ thuật, và các lời kể chỉ mang tính cảm tính. (Ảnh: Alexandria Ghost Tours) Một số giả thuyết khác cho rằng Mothman chỉ là trò đùa hoặc hiện tượng tự nhiên bị hiểu lầm. (Ảnh: WOWK) Cho đến nay, không có bằng chứng xác thực nào về sự tồn tại của sinh vật này. (Ảnh: Tripadvisor) Dù vậy, Mothman đã trở thành biểu tượng văn hóa, với tượng đài được dựng tại Point Pleasant và tiếp tục gây tranh cãi. (Ảnh: The Daily Beast) Mời quý độc giả xem thêm video: Hoảng hồn đụng trúng "quái vật xanh" trong cổ mộ nghìn năm.

