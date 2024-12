Loạt sự thật thú vị về Sao Hỏa: Có 'nóc nhà' Hệ Mặt Trời

Màu sắc đỏ đặc trưng: Sao Hỏa có màu đỏ đặc trưng do bề mặt của nó chứa nhiều oxit sắt (gỉ sắt). Ảnh: Pinterest. Kích thước nhỏ hơn Trái Đất: Sao Hỏa lớn hơn gần gấp đôi so với Mặt Trăng của Trái Đất, với đường kính khoảng 6.779 km, bằng khoảng 53% đường kính Trái Đất. Ảnh: Pinterest. Nhiệt độ cực lạnh: Nhiệt độ trung bình trên Sao Hỏa là khoảng -63°C, nhưng có thể dao động từ -143°C ở cực đến 20°C ở xích đạo vào ban ngày. Ảnh: Pinterest. Ngày dài bằng ngày Trái Đất: Một ngày trên Sao Hỏa kéo dài 24 giờ 37 phút – gần bằng một ngày trên Trái Đất. Ảnh: Pinterest. Năm dài hơn năm Trái Đất: Một năm trên Sao Hỏa kéo dài 687 ngày Trái Đất, gần gấp đôi so với Trái Đất. Ảnh: Pinterest. Trọng lực yếu: Trọng lực trên Sao Hỏa chỉ bằng khoảng 37,6% so với Trái Đất. Điều này có nghĩa là một người nặng 100 kg trên Trái Đất chỉ nặng khoảng 38 kg trên Sao Hỏa. Ảnh: Pinterest. Bầu khí quyển mỏng: Khí quyển Sao Hỏa chủ yếu là CO₂ (95,3%), rất mỏng và không đủ để duy trì sự sống giống như trên Trái Đất. Ảnh: Pinterest. Ngọn núi cao nhất Hệ Mặt Trời: Núi Olympus Mons trên Sao Hỏa là ngọn núi lửa cao nhất Hệ Mặt Trời, với độ cao 21,9 km – gấp gần 2,5 lần so với đỉnh Everest – “nóc nhà” của Trái Đất. Ảnh: Pinterest. Hẻm vực sâu nhất: Hệ thống hẻm vực Valles Marineris trên Sao Hỏa dài hơn 4.000 km và sâu đến 7 km, lớn hơn nhiều so với hẻm vực Grand Canyon trên Trái Đất. Ảnh: Pinterest. Hai mặt trăng nhỏ: Sao Hỏa có hai mặt trăng, Phobos và Deimos, được cho là các tiểu hành tinh bị bắt vào quỹ đạo của nó. Ảnh: Pinterest. Nước dạng băng: Nước trên Sao Hỏa tồn tại dưới dạng băng ở các cực và dưới bề mặt. Dấu vết của dòng nước mặn có thể đã từng tồn tại trên bề mặt. Ảnh: Pinterest. Khả năng từng có sự sống: Sao Hỏa có thể từng có điều kiện thích hợp để hỗ trợ sự sống cách đây hàng tỷ năm, khi khí hậu ấm áp hơn và có nước dạng lỏng. Ảnh: Pinterest. Bão bụi lớn nhất: Sao Hỏa nổi tiếng với các cơn bão bụi toàn cầu kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng, bao phủ toàn bộ hành tinh. Ảnh: Pinterest. Chương trình thám hiểm: Sao Hỏa là hành tinh được khám phá nhiều nhất ngoài Trái Đất, với các tàu thăm dò như Perseverance, Curiosity, và các sứ mệnh trước đó như Viking 1 và Viking 2. Ảnh: Pinterest. Mục tiêu cho tương lai: Sao Hỏa được coi là ứng cử viên hàng đầu cho việc định cư của con người trong tương lai nhờ vị trí gần và các điều kiện phù hợp hơn so với các hành tinh khác. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

;">

Màu sắc đỏ đặc trưng: Sao Hỏa có màu đỏ đặc trưng do bề mặt của nó chứa nhiều oxit sắt (gỉ sắt). Ảnh: Pinterest. Kích thước nhỏ hơn Trái Đất: Sao Hỏa lớn hơn gần gấp đôi so với Mặt Trăng của Trái Đất, với đường kính khoảng 6.779 km, bằng khoảng 53% đường kính Trái Đất. Ảnh: Pinterest. Nhiệt độ cực lạnh: Nhiệt độ trung bình trên Sao Hỏa là khoảng -63°C, nhưng có thể dao động từ -143°C ở cực đến 20°C ở xích đạo vào ban ngày. Ảnh: Pinterest. Ngày dài bằng ngày Trái Đất: Một ngày trên Sao Hỏa kéo dài 24 giờ 37 phút – gần bằng một ngày trên Trái Đất. Ảnh: Pinterest. Năm dài hơn năm Trái Đất: Một n ăm trên Sao Hỏa kéo dài 687 ngày Trái Đất, gần gấp đôi so với Trái Đất. Ảnh: Pinterest. Trọng lực yếu: Trọng lực trên Sao Hỏa chỉ bằng khoảng 37,6% so với Trái Đất. Điều này có nghĩa là một người nặng 100 kg trên Trái Đất chỉ nặng khoảng 38 kg trên Sao Hỏa. Ảnh: Pinterest. Bầu khí quyển mỏng: Khí quyển Sao Hỏa chủ yếu là CO₂ (95,3%), rất mỏng và không đủ để duy trì sự sống giống như trên Trái Đất. Ảnh: Pinterest. Ngọn núi cao nhất Hệ Mặt Trời: Núi Olympus Mons trên Sao Hỏa là ngọn núi lửa cao nhất Hệ Mặt Trời, với độ cao 21,9 km – gấp gần 2,5 lần so với đỉnh Everest – “nóc nhà” của Trái Đất. Ảnh: Pinterest. Hẻm vực sâu nhất: Hệ thống hẻm vực Valles Marineris trên Sao Hỏa dài hơn 4.000 km và sâu đến 7 km, lớn hơn nhiều so với hẻm vực Grand Canyon trên Trái Đất. Ảnh: Pinterest. Hai mặt trăng nhỏ: Sao Hỏa có hai mặt trăng, Phobos và Deimos, được cho là các tiểu hành tinh bị bắt vào quỹ đạo của nó. Ảnh: Pinterest. Nước dạng băng: Nước trên Sao Hỏa tồn tại dưới dạng băng ở các cực và dưới bề mặt. Dấu vết của dòng nước mặn có thể đã từng tồn tại trên bề mặt. Ảnh: Pinterest. Khả năng từng có sự sống: Sao Hỏa có thể từng có điều kiện thích hợp để hỗ trợ sự sống cách đây hàng tỷ năm, khi khí hậu ấm áp hơn và có nước dạng lỏng. Ảnh: Pinterest. Bão bụi lớn nhất: Sao Hỏa nổi tiếng với các cơn bão bụi toàn cầu kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng, bao phủ toàn bộ hành tinh. Ảnh: Pinterest. Chương trình thám hiểm: Sao Hỏa là hành tinh được khám phá nhiều nhất ngoài Trái Đất, với các tàu thăm dò như Perseverance, Curiosity, và các sứ mệnh trước đó như Viking 1 và Viking 2. Ảnh: Pinterest. Mục tiêu cho tương lai: Sao Hỏa được coi là ứng cử viên hàng đầu cho việc định cư của con người trong tương lai nhờ vị trí gần và các điều kiện phù hợp hơn so với các hành tinh khác. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

;">