Tận mục loài “rồng” biết đổi màu hút dân chơi Việt

Những năm gần đây, tắc kè hoa, thường được gọi là Chameleon, đã trở thành một vật nuôi "độc" và "hot" được nhiều bạn trẻ Việt Nam săn lùng. Với khoảng 160 loài khác nhau phân bố từ châu Phi cho đến Nam Á, Tắc kè hoa (Chamaeleonidae) là một họ bò sát rất nổi tiếng trong thế giới của các loài bò sát. Không chỉ có hình thù hết sức cổ quái, những con vật này còn có khả năng đổi màu như "phù thủy", gồm các màu gồm hồng, xanh dương, đỏ, da cam, xanh ngọc, vàng và màu xanh lá cây. Ngoài tác dụng ngụy trang, việc đổi màu còn là một ngôn ngữ được sử dụng để bảo vệ lãnh thổ, thể hiện cảm xúc và giao tiếp với bạn tình tiềm năng, cũng như một phương tiện điều tiết thân nhiệt. Các tế bào chứa nhiều sắc tố nằm dưới da tắc kè hoa có thể "mở", "đóng" để phơi bày màu sắc. Khi ve vãn bạn tình, chúng tạo ra rất nhiều màu sắc và hoa văn. Vào ban đêm, tắc kè hoa thường biến thành màu trắng. Các loài bò sát này cũng nổi như cồn với cái lưỡi siêu dài, dính như keo và đôi mắt "siêu lé" có thể được di chuyển độc lập với nhau. Tắc kè hoa được đưa vào Việt Nam từ các trang trại ở nước ngoài. Giá của chúng không rẻ chút nào, một con non nhỏ cỡ hai ngón tay giá khoảng 1,5 triệu đồng, cỡ càng to thì giá càng cao. Ngoài ra, tùy theo chủng loại và màu sắc, giá của chúng cũng có thể có sự chênh lệch đáng kể. Loài tắc kè hoa được nuôi phổ biến nhất là Veiled Chameleon (trong ảnh). Một loài khác là Panther Chameleon có vằn đỏ vàng cũng rất được ưa chuộng. Trong tự nhiên, tắc kè hoa chủ yếu sống trên cây. Chúng thường ngồi bất động hàng giờ đồng hồ và chờ đợi con mồi đi qua. Thức ăn chủ yếu của chúng là các loài động vật chân đốt và nhỏ có xương sống. Do cử động chậm chạp, thích bám vào một chỗ cố định và rất hiền lành, tắc kè hoa là một vật cưng rất phù hợp để nâng niu trên tay, thậm chí là đem ra đường chơi. Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.

Những năm gần đây, tắc kè hoa, thường được gọi là Chameleon, đã trở thành một vật nuôi "độc" và "hot" được nhiều bạn trẻ Việt Nam săn lùng. Với khoảng 160 loài khác nhau phân bố từ châu Phi cho đến Nam Á, Tắc kè hoa ( Chamaeleonidae ) là một họ bò sát rất nổi tiếng trong thế giới của các loài bò sát. Không chỉ có hình thù hết sức cổ quái, những con vật này còn có khả năng đổi màu như "phù thủy", gồm các màu gồm hồng, xanh dương, đỏ, da cam, xanh ngọc, vàng và màu xanh lá cây. Ngoài tác dụng ngụy trang, việc đổi màu còn là một ngôn ngữ được sử dụng để bảo vệ lãnh thổ, thể hiện cảm xúc và giao tiếp với bạn tình tiềm năng, cũng như một phương tiện điều tiết thân nhiệt. Các tế bào chứa nhiều sắc tố nằm dưới da tắc kè hoa có thể "mở", "đóng" để phơi bày màu sắc. Khi ve vãn bạn tình, chúng tạo ra rất nhiều màu sắc và hoa văn. Vào ban đêm, tắc kè hoa thường biến thành màu trắng. Các loài bò sát này cũng nổi như cồn với cái lưỡi siêu dài, dính như keo và đôi mắt "siêu lé" có thể được di chuyển độc lập với nhau. Tắc kè hoa được đưa vào Việt Nam từ các trang trại ở nước ngoài. Giá của chúng không rẻ chút nào, một con non nhỏ cỡ hai ngón tay giá khoảng 1,5 triệu đồng, cỡ càng to thì giá càng cao. Ngoài ra, tùy theo chủng loại và màu sắc, giá của chúng cũng có thể có sự chênh lệch đáng kể. Loài tắc kè hoa được nuôi phổ biến nhất là Veiled Chameleon (trong ảnh). Một loài khác là Panther Chameleon có vằn đỏ vàng cũng rất được ưa chuộng. Trong tự nhiên, tắc kè hoa chủ yếu sống trên cây. Chúng thường ngồi bất động hàng giờ đồng hồ và chờ đợi con mồi đi qua. Thức ăn chủ yếu của chúng là các loài động vật chân đốt và nhỏ có xương sống. Do cử động chậm chạp, thích bám vào một chỗ cố định và rất hiền lành, tắc kè hoa là một vật cưng rất phù hợp để nâng niu trên tay, thậm chí là đem ra đường chơi. Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.