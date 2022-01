Tại sao iPhone 14 Pro thiết kế khác lạ với 2 phần đục lỗ?

Ban đầu, các hình ảnh render được rò rỉ của Jon Prosser cho thấy thiết kế notch trên iPhone 14 Pro giống với Galaxy S22, chuyển thành dạng đục lỗ nằm ở giữa. Về sau, chuyên gia phân tích Ross Young xác nhận Apple sẽ đưa ra một nguyên mẫu iPhone có thiết kế màn hình đục lỗ hình viên thuốc trên iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. Cứ như thế, hàng loạt tin đồn từ nhiều nguồn khác nhau cho rằng dòng iPhone 14 Pro sẽ dùng ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới với màn hình chứa hai phần đục lỗ hình chữ “i” nằm ngang. Dù nhiều người cho rằng thiết kế này có phần kỳ quặc và thậm chí còn không đẹp bằng thiết kế notch "tai thỏ" hiện nay. Tuy nhiên nếu như nó thực sự xuất hiện trong năm nay, Apple chắc hẳn đã có những nghiên cứu và cân nhắc của riêng hãng. Theo Martin Filipov từ trang PhoneArena, việc loại bỏ phần notch sẽ giúp cho thiết bị có nhiều không gian hiển thị hơn ở mặt trước. Được biết phần notch này của iPhone chứa 8 thành phần linh kiện khác nhau. Trong đó bao gồm camera hồng ngoại, hệ thống đèn chiếu Flood illuminator, cảm biến tiệm cận, cảm biến ánh sáng, loa thoại, micro, camera trước và máy chiếu. Vì vậy để loại bỏ hoàn toàn phần notch này là điều Apple chưa thể làm được do những hạn chế về công nghệ. Hiện tại, có 3 linh kiện chưa thể đặt ở phía dưới màn hình, bao gồm camera trước, camera hồng ngoại và máy chiếu. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng Apple hoàn toàn có những lựa chọn đơn giản hơn. Bằng cách loại bỏ Face ID và thay thế bằng cảm biến vân tay Touch ID, thiết kế của iPhone 14 Pro sẽ trở nên gọn gàng hơn rất nhiều với chỉ một phần đục lỗ trên màn hình. Tuy nhiên, hãng đã không làm như vậy. Việc iPhone 14 Pro có 2 phần đục lỗ trên màn hình sẽ giúp cho thiết bị trở nên dễ nhận diện hơn. Điều đó cũng giúp cho "con gà đẻ trứng vàng" của Apple trở nên khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại trong thế giới smartphone. Nhìn lại những chiếc iPhone đời cũ cho tới tận chiếc iPhone SE 2020, bạn sẽ nhận thấy rằng ngôn ngữ thiết kế tổng thể của chúng sẽ không có quá nhiều thay đổi. Mặt trước của máy sẽ luôn chứa một phím Home vật lý, cùng với đó là hai viền trên dưới dày, cân đối. Thiết kế này đã trở thành đặc điểm nhận diện riêng của iPhone trong hơn một thập kỷ. Vào năm 2017, Apple đã tìm ra cách đổi mới thiết kế, trong khi vẫn khiến cho iPhone trở nên dễ nhận diện. Thời điểm đó, hầu hết smartphone Android có màn hình tràn viền đều sử dụng cảm biến vân tay (có thể đặt ở cạnh bên, mặt lưng hoặc dưới màn hình). Tuy nhiên, Apple không lựa chọn giải pháp này. Thay vào đó, hãng đã phát triển công nghệ nhận diện khuôn mặt Face ID cùng với đó là một phần notch đã trở thành đặc điểm nhận diện mới không thể thay thế của iPhone. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple.

