Màn hình iPhone 14 không “tai thỏ” bị rò rỉ, đẹp không tì vết!

Thông tin iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ loại bỏ tai thỏ và hướng đến thiết kế dạng đục lỗ trên màn hình như những dòng máy Android trong năm nay vốn đã được tiết lộ từ trước đây khá lâu. Thậm chí còn có thông tin cho rằng iPhone 14 Pro sẽ chỉ có một lỗ camera và linh kiện của Face ID sẽ được đặt bên dưới màn hình như cách Samsung thực hiện với camera màn hình chính trên Z Fold 3. Đây hứa hẹn là một thay đổi lớn về thiết kế của những chiếc iPhone trong tương lai. Theo hình ảnh mới rò rỉ, iPhone 14 Pro Max có tới hai lỗ khoét phía trên màn hình, một lỗ hình tròn và một lỗ hình elip. Tấm nền màn hình có thể là của iPhone 14 Pro hoặc iPhone 14 Pro Max này được chụp từ phía sau. Do đó cách sắp xếp vị trí của hai lỗ khoét sẽ là lỗ hình tròn ở bên phải và lỗ khoét hình elip ở phía bên trái. Đây cũng sẽ là nơi Apple đặt camera selfie và các cảm biến khác của Face ID, những thành phần không đặt ẩn dưới màn hình cảm ứng. Nguyên nhân là do công nghệ camera ẩn dưới màn hình vẫn còn nhiều hạn chế về chất lượng hình ảnh, so với camera có ống kính mở truyền thống. Nhiều nguồn tin xác nhận rằng rất có thế những mẫu điện thoại thuộc iPhone 14 series sẽ có một camera selfie mới khi người ta nhận ra rằng các ô tròn nơi đặt camera trước của cả 4 dòng điện thoại đều lớn hơn so với iPhone 13 series, có thể đó là nơi được đặt một ống kính góc siêu rộng. Với thiết kế này, camera selfie trên iPhone 14 có thể phù hợp hợp để chụp nhiều người hơn trong một khung hình, và điều này có thể giúp cải thiện cả độ chính xác trên Face ID. Vị trí còn lại trong phần đục lỗ dạng viên thuốc được dự đoán sẽ là nơi đặt các phần còn lại của Face ID, điều này khá hợp lí với thông tin iPhone 14 Pro sẽ chỉ có một ống kính camera trước. Như vậy, với việc duy trì Face ID, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ không có Touch ID ẩn dưới màn hình như nhiều người mong đợi khi rất nhiều hãng smartphone Android đều đã sử dụng công nghệ này. Cũng theo một số nguồn tin khác, hiện vẫn chưa ghi nhận bất kì tin tức nào về việc iPhone 14 Pro sẽ gắn máy quét vào tấm nền màn hình. Điều này cho thấy Apple sẽ không có dự định trang bị công nghệ này trên dòng smartphone của mình, ít nhất là trong năm nay. Với việc sở hữu một thiết kế mới khác biệt hoàn toàn so với kiểu màn hình tai thỏ đã được Apple gắn bó từ tận năm 2017 với iPhone X, chắc chắn iPhone 14 series sẽ làm nên một cơn sốt mạnh mẽ với mức giá cao ngất ngưởng. Dòng sản phẩm iPhone 14 dự kiến sẽ có hai kích thước màn hình khác nhau: 6.1 inch và 6.7 inch. Chúng có thể sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay với tên gọi lần lượt là iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple.

