Rò rỉ iPhone 14 Pro phiên bản hồng "mộng mơ" khiến iFan mê mẩn

Tháng 9 hàng năm, Apple thường giới thiệu mẫu iPhone mới tới các tín đồ công nghệ. Theo đó, những thông tin rò rỉ về iPhone 14 hiện thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Theo một số thông tin rò rỉ trên mạng, iPhone 14 của Apple sẽ có nhiều thay đổi lớn. Trong đó, iPhone 14 series sẽ có 4 phiên bản với thiết kế cụm camera giữ nguyên. Tuy nhiên, iPhone 14 sẽ không còn tai thỏ và thay vào đó là màn hình hình đục lỗ có phần khuyết dạng hình "viên thuốc". Đây sẽ là khác biệt lớn so với 4 mẫu iPhone 13 hiện nay. Nguyên do là bởi iPhone 13 đã được Apple thu hẹp hần tai thỏ hơn 20% so với thế hệ trước nhưng vẫn chiếm khá nhiều diện tích ở màn hình. Thông tin về bảng mạch điều khiển màn hình iPhone 14 Pro Max bị rò rỉ cho thấy Apple bố trí một phần cắt nhỏ hình tròn bên cạnh để ẩn linh kiện Face ID dưới màn hình. iPhone 14 Pro được cho là sẽ không tích hợp camera selfie ẩn dưới màn hình để đảm bảo chất lượng ảnh chụp. Thêm nữa, iPhone 14 Pro/Pro max được cho là vẫn sẽ giữ thiết kế cạnh viền vuông cùng cụm 3 camera với camera chính lên tới 48MP, quay video 8K, 8GB RAM và dung lượng từ 128 GB. iPhone 14 dự kiến sẽ có màn hình 120Hz và sử dụng công nghệ tấm nền LTPO. Bên cạnh các thông số trên, iPhone 14 sẽ có thêm màu hồng trên phiên bản iPhone 14 Pro/Pro Max bên cạnh các phiên bản màu vàng, xanh dương... Những thông tin rò rỉ về iPhone 14 khiến công chúng hết sức quan tâm nhưng không thể biết chắc chúng có chính xác hay không. Điều này xuất phát từ việc Apple chưa công bố thông tin chính thức nào về mẫu iPhone tiếp theo. Mời độc giả xem video: Dân Việt đổ xô mua iphone 12. Nguồn: THDT.

