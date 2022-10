Sự thật ngỡ ngàng về loài động vật xấu xí nhất hành tinh

"Mr Blobby" là tên mẫu vật cá giọt nước bắt được ngoài khơi New Zealand do Kerryn Parkinson chụp hình trong chuyến thám hiểm NORFANZ năm 2003, theo IFL Science. Năm 2013, ảnh chụp Mr Blobby được dùng làm hình đại diện cho cá giọt nước trong cuộc bình chọn sinh vật xấu nhất thế giới. Cá giọt nước đã giành “chiến thắng” trong cuộc thi bầu chọn loài động vật xấu nhất hành tinh do Hiệp hội Bảo tồn Động vật Xấu xí (Ugly Animal Preservation Society) đến từ Anh tổ chức. Lúc bấy giờ, hiệp hội này đang tìm kiếm một linh vật có thể đại diện cho tất cả các loài động vật có ngoại hình kém hấp dẫn khiến chúng ít được quan tâm hơn so với những loài khác. Kết quả của cuộc thi đã không gây tranh cãi quá nhiều vì hầu hết mọi người đều phải công nhận cá giọt nước mang hình dáng khiến người ta phải ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nó sở hữu da màu trắng sữa ngả hồng, cả cơ thể phồng rộp, trĩu xuống. Khi nhìn trực diện gương mặt, cá giọt nước càng kỳ dị hơn. Vẻ ngoài của cá giọt nước tạo cảm giác nó không có xương mà cơ thể nhão nhoét, chảy xệ. Cá giọt nước sau đó trở thành linh vật chính thức của Hiệp hội bảo tồn động vật xấu xí. Dù nổi tiếng vì ngoại hình xấu của mình nhưng lại rất ít người biết sự thật về hình dáng của cá giọt nước. Thực chất, nó vốn không hề khó coi như trong những hình ảnh chúng ta thấy. Thực chất loài cá này cũng có nguồn gốc của riêng nó. Nó được xem là thế hệ sau của loài cá có tên Psychrolutes marcidus. Psychrolutes marcidus là một loài cá nước sâu sống chủ yếu ngoài khơi bờ biển Australia, ở khoảng cách từ 600m đến 1.200m so với mực nước biển. Con người sẽ không thể ở lặn sâu như thế nếu không có một chiếc tàu ngầm cường độ cao. Vì sống ở dưới độ sâu thấp hơn hẳn hầu hết các loại cá, cá giọt nước cũng phải tiến hóa để chịu đựng được áp suất khủng khiếp dưới đáy biển. Chúng không còn có xương và các mô cơ, thịt rất mềm. Henry Reich - một nhà nghiên cứu sinh vật biển cho biết: “Không giống như hầu hết các loài cá khác, những con cá giọt nước sống ở độ sâu này không có các bong bóng cá bên trong cơ thể để có thể tồn tại dưới áp suất cực lớn. Trên thực tế, cá nước siêu sâu thường có bộ xương tối giản và thịt giống như thạch”. Khi bị đưa ra khỏi môi trường quen thuộc, cơ thể cá giọt nước sẽ ngay lập tức bị chảy xệ xuống. Do phải chịu chênh lệch áp suất đột ngột, chúng cũng sẽ bị thương và đôi khi là vỡ nội tạng, nổ mắt và chết. Hiểu đơn giản, cá giọt nước khi ở dưới độ sâu của biển là 1 hình hài khác và khi lên bờ, nó trở thành một loài khác. >>>Xem thêm video: Những Sinh Vật Bạch Tạng Đẹp Nhất Thế Giới (Nguồn: Yan News).

